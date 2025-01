Ancelotti admite que la Champions será "difícil" pero cuenta con "recursos"

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, señaló este viernes, antes de conocer que se enfrentará al Manchester City en el play-off de Champions, que el hecho de no haberse clasificado directamente a los octavos complica su participación, pero aseguró que su equipo tiene los mimbres suficientes para avanzar.

"Queremos el mundo perfecto y no existe. Hemos fallado un partido y no hemos sido capaces de estar entre los primeros 8. Va a ser difícil, pero tenemos los recursos para superarlos", declaró el preparador italiano en rueda de prensa previa al encuentro de LaLiga frente al Espanyol, el sábado.

En cuanto a la preparación, dependiendo del rival que le toque, subrayó que no hay ninguna: "Cuando tú juegas cada tres días, solo hay trabajo para los cuatro o cinco que no juegan. Para los demás, los que juegan, la rueda es: recuperación, vídeo y partido. Recuperación, vídeo y partido. Y así. Ahora son importantes los que no juegan tanto porque les necesitamos".