Analista: “Putin se ha convencido de que él es un zar que va a restablecer la gloria rusa”

Rusia inició su invasión de Ucrania este jueves en la madrugada, con bombardeos en todo el país, incluida la capital, e incursiones terrestres en varios puntos del territorio que ya han causado las primeras bajas.



Los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas y la imposición de sanciones occidentales contra Rusia no bastaron para disuadir al presidente ruso Vladimir Putin, que había desplegado entre 150.000 y 200.000 tropas a lo largo de las fronteras de Ucrania desde hace ya algunas semanas.

"He tomado la decisión de una operación militar", declaró el mandatario en un discurso televisado de madrugada, asegurando que no buscaba la "ocupación", sino "una desmilitarización y una desnazificación" de Ucrania y la defensa de los rebeldes prorrusos del este del país.

El analista internacional, Carlos Murillo, conversó con Teletica.com sobre la situación que se vive en estos momentos.

¿Por qué es tan importante para Rusia que Ucrania no forme parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)?

Desde 1999, que Putin accede al poder, él plantea la urgencia y necesidad de restablecer la zona de influencia que tuvo Rusia durante el periodo de la Unión Soviética, entonces, a partir de ahí, definió una serie de estrategias y tácticas para evitar la expansión de la OTAN, de acuerdo a la lectura que él hace de los compromisos posteriores a 1990, en los que él entiende que el occidente no se va a expandir hacia el este. Cuando digo occidente, me refiero a Estados Unidos y Europa.

En términos militares, no les sirve que la OTAN tenga presencia militar, no solo en Ucrania, sino en todos aquellos países que sostienen fronteras, porque considera que es un derecho natural de Rusia tener esa zona de protección.

Lea también Internacional Ejército ruso es cuatro veces más grande que el ucraniano El ejército ruso tiene 850.000 soldados activos, mientras que Ucrania cuenta con 200.000. Es decir, el ruso es cuatro veces más grande que el ucraniano, según información de Global Firepower.

Además, Putin dice que Ucrania es la cuna natural de Rusia, aunque no dice que el imperio debería de ser Ucrania, más bien señala que Ucrania es una parte intrínseca de la identidad rusa y que no hay un pueblo y no hay una nación ucraniana, sino que hay una nación y un pueblo ruso y, por tanto, Ucrania debe regresar a Rusia.

Estados Unidos tiene como aliada a la OTAN y a Rusia como un antagonista, ¿por qué es tan complicada la situación para los estadounidenses?

El principal problema de los Estados Unidos es que sigan en el Siglo XX y, sobre todo, en la Guerra Fría. Estados Unidos no ha superado la doctrina de la Guerra Fría y siguen los conceptos de ese conflicto, incluso el Pentágono tiene una doctrina militar anclada en el siglo pasado.

Rusia hoy tiene una visión de guerra híbrida, con una serie de formas de lograr los objetivos sin estar anclado en la concepción militar del siglo pasado, aunque siguen pensando en términos de Guerra Fría y por eso quiere una zona de protección de sus contrarios.

A los Estados Unidos le cuesta mucho entender que ya están de lleno en el Siglo XXI y que es una potencia hegemónica en decadencia. Tiene serios problemas internos que le están afectando la manera en que maneja las relaciones trasatlánticas. Uno de los elementos claves en la visión hegemónica estadounidenses es tener siempre un adversario y Rusia es uno de esos dos adversarios, junto a China

Como se han desarrollado los hechos, ¿se genera dentro de Rusia alguna legitimación al gobierno de Putin?

Una lectura muy puntual de la declaración firmada por Putin el 4 de febrero en Pekín tiene mucho de retórica, pero detrás de eso está lo que Rusia y China llaman un nuevo orden internacional fundamentado en un esquema de multilateralismo, pero está estipulado en la manera en la que lo entienden Rusia y China.

El otro elemento fundamental es que Rusia no es una democracia. El régimen ruso de Putin está legitimado a través de elecciones manipuladas y sin oposición, pero hay una legitimidad a lo interno de Rusia.

Lea también Internacional Operación militar rusa en Ucrania durará el tiempo que sea necesario, afirma el Kremlin El portavoz de la presidencia rusa indicó que el objetivo de Moscú es imponer un "estatus neutro" en Ucrania, una desmilitarización y la eliminación de los "nazis" que hay en el país.

La estrategia de Putin tiene una doctrina euroasiática. Dice que Rusia es la verdadera y auténtica potencia económica mundial, porque es la única que está en dos continentes.

Además, hay toda una construcción ideológica, un concepto donde Rusia es la madre del mundo en la perspectiva de Catalina la Grande, entonces Putin se ha convencido de que él es un zar que va a restablecer la gloria rusa.

Mucho se ha dicho que China estará atento a lo que suceda con Taiwán. ¿Cómo se explica esto?

Yo creo que sí y creo que dependiendo de lo que pase en las próximas semanas, o en un par de meses, en menos de dos años China habrá invadido Taiwán.

En 2014, cuando Rusia anexa Crimea, fue una prueba para ver cuál iba a ser la reacción del Occidente, y la reacción fue totalmente tímida; Rusia esperaba una guerra en Crimea para que se restableciera a Ucrania ese territorio y no ocurrió.

China tendría un elemento a considerar y es que los rusos invadieron Ucrania y no los atacaron, si yo invado Taiwán, no me van a atacar. Esa puede ser la interpretación china.

Si no hay un retiro de Rusia y se consolidan estas dos repúblicas (Donetsk y Lugansk) como territorios o gobiernos subordinados a Rusia y occidente termina haciendo lo que hizo en la primera instancia. Ahora, queda la posibilidad de que China considere hacer lo mismo en Taiwán y pensando en que no va a existir una escalada militar, solo vamos a ver sanciones y las sanciones no son relevantes en ese caso.