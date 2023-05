Análisis de sangre pretende comprender y prevenir abortos espontáneos

Hvidovre, Dinamarca | Un equipo dirigido por una ginecóloga danesa demostró que un simple análisis de sangre permite comprender, y eventualmente prevenir, los abortos espontáneos.



Estos afectan a una de cada diez mujeres a lo largo de su vida, a menudo aún más en los países en los que la edad reproductiva es cada vez más tardía.



Radicados cerca de Copenhague, Henriette Svarre Nielsen y su equipo publicaron en la revista científica The Lancet unos estudios que permiten establecer si un aborto espontáneo se debe o no a una anomalía cromosómica.



Contrariamente a lo que estaba admitido hasta ahora, la prueba se puede realizar al comienzo de un embarazo, a partir de la quinta semana.



"Si se produce un aborto espontáneo, podemos tomar una muestra de sangre de la madre para conocer las características genéticas del feto", explicó a la AFP Svarre Nielsen.



Hasta ahora, en Dinamarca solo se ofrecía una prueba similar después de tres abortos espontáneos consecutivos, y si el embarazo alcanzaba las diez semanas de gestación o más.



Ahora, en Hvidovre, a todas las mujeres que sufren un aborto espontáneo y acuden a urgencias se les propone la prueba. Más del 75% acepta.



"Esto ayuda a entender", dijo una de ellas, que pidió permanecer en el anonimato porque no había hablado de lo ocurrido con todos sus allegados.



Aislado y secuenciado después de la extracción de sangre, el ADN del embrión o del feto es analizado para determinar si es portador de una anomalía cromosómica importante y, por tanto, no viable. La respuesta es positiva en el 50-60% de los casos.



Los médicos "verán si [los números de] algunos cromosomas son más problemáticos que otros. Esto les permitirá determinar un posible riesgo en el futuro", explicó la técnica de laboratorio Lene Werge.



Si no hay anomalías cromosómicas, los médicos lanzan una investigación minuciosa. Los desequilibrios hormonales, las enfermedades endocrinas, los problemas de coagulación o el estilo de vida pueden explicar la interrupción temprana de un embarazo.



Los médicos deben determinar los riesgos y proponer un tratamiento.



Darle sentido al dolor