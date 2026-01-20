Amelia Valverde dirigirá a la selección de India

La selección femenina de India se prepara para participar en la Copa de Asia y lo hará con la tica Amelia Valverde en el banquillo del combinado.

Este martes, la federación local dio a conocer que Valverde tomará las riendas del equipo.

“Valverde, de 39 años y originaria de Costa Rica, se unió al campamento indio en Antalya, Turquía, donde las Blue Tigresses se preparan para la AFC Women's Asian Cup Australia 2026, programada para marzo. Se suma al cuerpo técnico existente —Crispin Chettri, Priya PV y Mario Aguiar— para fortalecer a la Selección Mayor Femenina de India”, indicaron mediante un comunicado de prensa.

Vietnam, China Taipéi y Japón serán los rivales de Valverde y sus pupilas en la cita internacional.

Desde India destacaron los logros de Valverde con la Tricolor, al igual que lo conseguido en su exitoso paso por México, donde brilló al frente del Monterrey.

Valverde tiene 39 años y se encontraba sin equipo desde setiembre anterior.