Álvaro Arbeloa sobre Kylian Mbappé: "Mañana veréis si juega o no"

Lisboa, Portugal | El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, evitó confirmar este lunes si el francés Kylian Mbappé será titular el martes ante el Benfica en Lisboa, en el play-off de la Liga de Campeones.

"Está aquí, ha venido con nosotros. Va a entrenar. Y... mañana veréis si juega o no", declaró Arbeloa en la rueda de prensa previa.

El capitán de la selección francesa no jugó el sábado en la victoria 4-1 contra la Real Sociedad en LaLiga, pese a que el técnico había anunciado que estaría disponible.

"Mbappé está muy bien. Lleva con estas pequeñas molestias durante bastante tiempo y está haciendo esfuerzos para salir al campo, por lo que hoy no quisimos correr riesgos de cara al partido del martes”, afirmó Arbeloa el sábado.

El delantero suma 38 goles en 31 partidos en todas las competiciones esta temporada. Había acelerado su regreso tras un esguince en la rodilla izquierda a finales de 2025.

Actual máximo goleador de LaLiga y de la Liga de Campeones, Mbappé realizó trabajo específico en el gimnasio la semana pasada, pero luego se reincorporó a los entrenamientos colectivos sin aparentes molestias.

Arbeloa dejó claro el objetivo del conjunto blanco: "Nuestro objetivo no es sólo eliminar al Benfica, sino ganar la Champions".

"Pasar la eliminatoria no es una venganza, sino un objetivo", añadió, en referencia a la derrota 4-2 sufrida ante el Benfica en la fase de liguilla, también en Lisboa.

Además, se refirió a la recepción que tendrá José Mourinho en el estadio Real Madrid la próxima semana.

"Le va a recibir con una gran ovación, porque el madridismo es consciente de todo lo que hizo José por el Real Madrid, que fue dar todo y un poquito más. Así que estoy seguro de que le recibirá con una gran ovación", concluyó.