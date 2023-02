Allanan oficinas de la BBC en India tras emisión de documental crítico

14 de febrero de 2023, 5:43 AM

Nueva Delhi, India | Las autoridades fiscales de India allanaron este martes las oficinas de la BBC en Nueva Delhi y en Bombay, unas semanas después de la difusión de un documental crítico con el rol del primer ministro cuando era una autoridad local durante los disturbios interconfesionales de 2022.



La libertad de prensa ha sido resquebrajada en India desde la llegada al poder de Narendra Modi, afirman activistas.



La oposición condenó los allanamientos.



El portavoz del partido oficialista BJP, Gaurav Bhatia, afirmó, tras el registro, que la BBC lleva a cabo una "propaganda" contra India.



"India es un país que da una oportunidad a cada organización (...) siempre que no vomite veneno", precisando que estos allanamientos son legales y que el momento decidido para realizarnos no tiene nada que ver con el gobierno.



"Si uno ha estado siguiendo la ley de un país, si uno no tiene nada que esconder, entonces, ¿Por qué tener miedo de una acción, que está en consonancia con la ley?", afirmó.



La radiotelevisión pública británica BBC aseguró que "coopera plenamente" con las autoridades fiscales indias.



"Esperamos que esta situación se resuelva lo antes posible", dijo en Twitter el servicio de prensa del grupo audiovisual, confirmando los registros en sus oficinas en India.



Horas antes un periodista del canal había afirmado desde Nueva Delhi que los servicios fiscales indios estaban allanando sus locales. "Están confiscando todos los teléfonos", aseguró.



Representantes del gobierno impedían entrar o salir del edificio, constató un periodista de la AFP.



La cadena emitió en enero un documental en el que denunciaba que Modi, entonces primer ministro del estado de Gujarat, ordenó a la policía que hiciera la vista gorda ante los disturbios interconfesionales de 2022.



Esa ola de violencia causó al menos 1.000 muertos, la mayoría de ellos miembros de la minoría musulmana del país.



Poco después de la publicación del documental, el gobierno indio bloqueó los videos y tuits con enlaces al documental.



El asesor del gobierno Kanchan Gupta tildó el documental de "propaganda hostil y basura antindia".



Pese a las prohibiciones, grupos de estudiantes organizaron veladas para ver el documental, desafiando al gobierno y sus esfuerzos para frenar su distribución.



La policía arrestó a decenas de estudiantes en la prestigiosa Universidad de Delhi después de una transmisión a finales de enero.



Reducción de la libertad de prensa