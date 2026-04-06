Alistan bloqueos de carretaras por la inseguridad en México

Transportistas y agricultores de México anunciaron este domingo (05.04.2026) que el paro nacional programado para este lunes 6 de abril se mantiene firme, con bloqueos previstos en carreteras y puntos estratégicos en 20 estados, mientras exigen mayor seguridad, freno a las extorsiones y cumplimiento de compromisos del Gobierno.

En un pronunciamiento conjunto, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano sostuvieron que la decisión del paro, que empezará desde las 7:00 hora local (15.00 CET), responde al "abandono, la inseguridad y la falta de condiciones dignas” para quienes mueven mercancías en México, así como por la crisis que amenaza el abasto y los precios de alimentos.

En la nota, los transportistas afirmaron que en las carreteras los robos, homicidios, desapariciones y extorsiones forman ya parte de la vida cotidiana del sector, y denunció además corrupción en retenes, altos costos de operación —en especial por el combustible— y ausencia de respaldo para las familias de operadores fallecidos.

A esas exigencias sumó la seguridad permanente en carreteras federales, alto a la extorsión y la corrupción en retenes, condiciones justas para el transporte de carga, apoyo a las familias de víctimas de la inseguridad y la eliminación de un impuesto especial al diésel para el sector.

Gobierno alega que no hay razón para la protesta

Por su parte, la Secretaría de Gobernación (Segob) declaró que no existe razón para que los transportistas y trabajadores del campo se manifiesten y alegó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido a las demandas del sector, informó el diario local Milenio.

"Manifestamos que el gobierno de México siempre ha estado abierto al diálogo y que estará informando y atendiendo el día de mañana cualquier manifestación que se presente. Reiteramos que no existe razón alguna para manifestarse y menos para afectar a terceros", declaró la Segob en un comunicado.

Según datos reportados por Milenio, "en lo que va de 2026 se tienen contabilizados al menos 18 operadores de transporte de carga asesinados, con mayor incidencia en el Estado de México, Puebla y Guanajuato".

En tanto, los campesinos añadieron advertencias de la caída de la producción nacional por importaciones desleales y de mala calidad, altos costos, sequías y bajos precios de las cosechas, el control del mercado por grandes empresas que pagan barato a productores y venden caro consumidores.

Además, señalaron que han observado incrementos en fertilizantes, diésel y todos los insumos y servicios derivados de la guerra en Irán, además de la falta de financiamiento y apoyos suficientes para el campo mexicano.



