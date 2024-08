Alfaro sobre salida de Costa Rica: “No fue una decisión sencilla”

La era de Gustavo Alfaro en la selección de Paraguay inició de manera oficial la mañana de este viernes.



Luego de llegar en la madrugada al país sudamericano, fue presentado de manera oficial horas después.

El argentino hizo referencia en varias ocasiones a ss tiempo y a su salida de Costa Rica.

Decisión de dejar la Tricolor

No fue una decisión sencilla. No fue simple, porque pasar de tener una cláusula de salida en el contrato, de pronto realizarlas no son fáciles, no son sencilla. Se ejecutan para sacar entrenadores y no para llevar entrenadores a otros lugares.

Trabajo con La Sele

Veníamos haciendo un bonito trabajo en Costa Rica porque también llegamos en un momento complicado y se había revertido y hecho un recambio generacional muy grande

Nuevos legionarios

Jeyland Mitchell hace un año no jugaba y lo llevamos a la selección y marcó a Vini muy bien y hoy lo compró el Feyenoord

¿Cuánto se quedará en Paraguay?

Yo no pienso en cláusulas de recesión de contrato y apuesto siempre a ganador. Yo apuesto al éxito, no apuesto al fracaso. Lo tomo como un desafío, como algo muy lindo y algo que es muy difícil. Las razones por las que estoy acá son muchas y son muy variadas.

Relación con los seleccionados ticos

Fue muy difícil salir de Costa Rica. La relación con los jugadores fue fantástica, era fantástica, es fantástica.