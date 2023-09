Alexia Putellas declarará en el caso contra Rubiales

25 de septiembre de 2023, 9:19 AM

La doble Balón de Oro Alexia Putellas y otras dos jugadoras de la selección española femenina declararán ante un tribunal en el caso del beso forzado de Luis Rubiales a su compañera de equipo Jenni Hermoso.



Putellas, la defensa del FC Barcelona y capitana de la Roja, Irene Paredes, y la guardameta Misa Rodríguez declararán el próximo lunes, indicó a la AFP una fuente judicial.



La ganadora del Balón de Oro de 2021 y 2022 fue una de las primeras en respaldar a Jenni Hermoso, al juzgar "inaceptable" el discurso de Luis Rubiales cuando anunció que no tenía intención de dimitir como presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF).



El juez a cargo del asunto escuchó este lunes a puerta cerrada al hermano y a una amiga de Hermoso, quienes, según la fuente judicial, ratificaron las declaraciones de la número 10, según las cuales el beso no fue consentido y que la jugadora recibió presiones posteriores de Rubiales y su entorno para que aprobara los hechos.



Rubiales está siendo investigado por la justicia por presunta agresión sexual y coacciones.



El lunes también comparecieron varios peritos y el jueves lo harán varios miembros de la RFEF. Se desconoce si Hermoso será convocada por el juez y cuándo.



Rubiales, quien afirma que el beso fue consentido, declaró el 15 de septiembre, cuando se le prohibió acercarse a menos de 200 metros de la jugadora.



El caso comenzó el 20 de agosto, cuando en la ceremonia de entrega de premios en el césped del estadio de Sídney, tras la victoria de España sobre Inglaterra en el Mundial, Rubiales besó en los labios y por sorpresa a Hermoso, mientras le agarraba la cabeza.



Las imágenes provocaron indignación internacional y Rubiales fue suspendido por la FIFA.



Rubiales, quien se negó a dimitir en un principio, alegando que era víctima de un "falso feminismo", acabó haciéndolo el 11 de septiembre.



El viernes pasado, antes de un juego por la Liga de Naciones, las jugadoras de España y de Suecia posaron detrás de una pancarta en la que se leía el lema "Se acabó", popularizado con motivo del caso del beso no consentido de Rubiales.