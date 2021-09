¡Alerta roja en Hawái! Volcán Kilauea hace erupción

El Observatorio Vulcanológico de Hawái emitió una alerta máxima luego de que el volcán Kilauea entrara en erupción tras una fisura que se formó en el cráter.



Las autoridades de Estados Unidos confirmaron que el cráter entró en fase eruptiva este miércoles, por lo que la población entró en alerta roja.

Imágenes en rede sociales muestra el magma en la caldera del volcán. Considerado uno de los volcanes más activos del mundo.

Happening now: a new eruption of Kīlauea inside Halemaʻumaʻu! See live webcams inside Halemaʻumaʻu, courtesy of USGS Hawaiian Volcano Observatory: https://t.co/Yf1Kc3RQ7J Photo courtesy of USGS pic.twitter.com/BUKfCCmI5J

Se estima que durante el siglo pasado entró en erupción aproximadamente 50 veces. Después de permanecer en constante actividad volcánica entre 1983 y 2018.

Se mantuvo dormido por cerca de dos años. Pero, el 21 de diciembre de 2020 volvió a entrar en erupción y arrojó unos 10 millones de metros cúbicos de lava. Su actividad se prolongó hasta mayo de este año.

De momento no se ha generado ninguna alerta de evacuación en la población.

Before..and..After! #Kilauea #volcano summit #eruption is in full swing. What was once a cooling lava lake is now a new fissure eruption! https://t.co/ZIxSFKk70V



Follow along with updates at the #HawaiianVolcanoObservatory website. #HVO https://t.co/KGKIwXB2A8#KilaueaErupts pic.twitter.com/jCqTFsJRMS