Alerta en Medio Oriente: más de 750 ticos están en la zona del conflicto

La escalada del conflicto en Medio Oriente mantiene en vilo a cientos de costarricenses que residen o se encuentran de paso en la región. Según datos actualizados de la Cancillería, al menos 757 nacionales viven en países impactados por las recientes operaciones militares, de los cuales 300 están en Israel y Palestina.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que, además de los residentes, hay costarricenses que viajaban por turismo y quedaron en medio de la tensión, lo que ha incrementado la preocupación de las autoridades nacionales.

“Cada sirena es un pico de ansiedad”

Desde Israel, el estudiante costarricense David Bolaños relató cómo vive el día a día bajo la amenaza de nuevos ataques (ver video adjunto de Telenoticias).

“Es una cosa impresionante, impresionante. Yo que estuve el año pasado durante la guerra de los 12 días, puedo decir por mi experiencia personal que ha sido menos, que no me he sentido con la misma inseguridad que me sentía el año pasado. "Aun así siempre sigue el ansia, de lo que uno ya sabe que sucede en estos casos y de lo que puede suceder. Entonces cada sirena es un pico de ansiedad donde uno no sabe si va a caer algo en tu zona”, expresó.

En el caso de Qatar, la tica Priscilla Fernández aseguró que la situación ha sido variable en los últimos días.

“Como saben, la situación ha estado un poco complicada aquí en los países del golfo. Este domingo ha estado mucho más tranquilo comparado a los ataques que vivimos ayer. Aquí en Doha no se han reportado fallecidos, solamente me parece que son ocho personas las que están heridas en este momento, ya están siendo atendidas. Donde sí hubo un poco de daños fue como en infraestructura, pero en general la mayor parte de la población estamos bien”, detalló.

Más de 750 costarricenses en la región

De acuerdo con el recuento oficial de Cancillería, la distribución de costarricenses residentes en la región es la siguiente:

Arabia Saudita: 50.

Emiratos Árabes Unidos: 200.

Jordania: 10.

Omán: 2.

Bahréin: 3.

Líbano: 30.

Israel/Palestina: 300.

Kuwait: 2.

Qatar: 160.

En Irak, Irán y Siria no hay datos disponibles.

Posición oficial de Costa Rica

El Gobierno de Costa Rica manifestó su profunda preocupación por la escalada de tensiones y las operaciones militares en Medio Oriente. Asimismo, condenó los ataques atribuidos a Irán contra Arabia Saudita, Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Jordania.

Las autoridades nacionales abogan por la búsqueda de una solución pacífica al conflicto y mantienen monitoreo constante de la situación, así como comunicación con los costarricenses en la región.

Mientras tanto, para quienes viven bajo la amenaza de nuevas ofensivas, la incertidumbre continúa marcando la rutina diaria, entre sirenas, reportes de daños y la esperanza de que la tensión disminuya.



