Alemania y Australia buscan reforzar cooperación en defensa

Alemania y Australia firmaron este jueves (26.03.2026) en Camberra un acuerdo para reforzar su cooperación en defensa, en un contexto de creciente inseguridad a nivel internacional, y apenas dos días después de que la nación austral sellara un pacto similar con la Unión Europea.

El acuerdo de entendimiento fue suscrito durante la visita oficial del ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, quien se reunió con su homólogo australiano, Richard Marles, en la capital australiana, según recogieron las autoridades australianas en un comunicado.

El acuerdo prevé negociar un futuro tratado sobre el estatus de fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), un marco legal que establecerá las condiciones bajo las cuales militares de un país pueden operar en el territorio del otro, con el objetivo de facilitar despliegues más rápidos y una cooperación más fluida entre ambas fuerzas armadas.

Durante el encuentro, ambos ministros subrayaron la importancia de fortalecer alianzas entre "países afines" ante un entorno internacional marcado por conflictos interconectados, desde la guerra en Ucrania hasta las tensiones en Oriente Medio y el Indopacífico.

"La erosión del orden internacional basado en reglas nos obliga a trabajar más estrechamente", señaló Pistorius, quien destacó que las crisis globales tienen efectos cruzados entre regiones.

Cooperación en un mundo "cada vez más desafiante"

Por su parte, Marles remarcó que la cooperación bilateral resulta clave en un mundo "cada vez más desafiante", donde Europa y el Indopacífico están estratégicamente vinculados.

El acuerdo incluye también el compromiso de reforzar la vigilancia espacial, un ámbito considerado crítico ante el desarrollo de capacidades militares en órbita, y nuevos proyectos conjuntos en la industria armamentística, incluidos programas de misiles y vehículos militares.

Este acercamiento se produce apenas dos días después de que Australia firmara una Asociación de Seguridad y Defensa con la Unión Europea, tras la visita de tres días de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Ambos movimientos responden a una estrategia australiana de diversificación de alianzas, en un contexto de incertidumbre global y creciente rivalidad entre potencias, así como a los esfuerzos europeos por ampliar su presencia en el Indopacífico.

Alemania, considerada por Camberra un socio clave en la región, ha incrementado su participación en ejercicios militares conjuntos y despliegues en la zona.



