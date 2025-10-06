Alemania ve el plan de paz de Trump como una "oportunidad única" para Gaza

Alemania se "comprometerá decididamente" a implementar el plan de paz para Medio Oriente del presidente estadounidense Donald Trump, declaró el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, este domingo (05.10.2025) antes de viajar a Qatar y Kuwait.

"Para la rápida implementación del plan estadounidense se necesita una cooperación internacional decisiva", afirmó el funcionario, quien calificó la propuesta como una "oportunidad única", antes del esperado inicio de negociaciones indirectas entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamás.

Wadephul afirmó que Berlín hará "ofertas concretas" como "socio para la ayuda humanitaria, la estabilización y la reconstrucción" de la Franja de Gaza.

Netanyahu: rehenes podrían ser liberados "en los próximos días"

Casi dos años después de los ataques terroristas de Hamás en Israel, se esperaba que negociadores israelíes y del movimiento islamista mantuvieran conversaciones indirectas en El Cairo este domingo sobre el plan de Trump para poner fin al conflicto y asegurar la liberación de los rehenes israelíes que aún siguen secuestrados.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu espera que las liberaciones puedan lograrse "en los próximos días", mientras que Hamás aceptó parcialmente el plan de Trump el viernes.

Se prevé que Wadephul se reúna este domingo con el primer ministro catarí Mohamed bin Abdulrahman al Thani para tratar "la liberación inmediata" de los rehenes, entre ellos ciudadanos alemanes. También participará en las conversaciones del Consejo de Cooperación del Golfo con países de la Unión Europea y la región en Kuwait el domingo y lunes.

