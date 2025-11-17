Alemania levantará la restricción de exportar armas a Israel

El Gobierno de Alemania acaba de anunciar que levantará las restricciones a las exportaciones de armamento impuestas en agosto de 2025 a Israel, por considerar que se cumple el alto el fuego que rige en la Franja de Gaza.

En una rueda de prensa ordinaria del Gobierno, Sebastian Hille, vocero adjunto del Ejecutivo alemán, confirmó que "las restricciones a la exportación de armas a Israel anunciadas en el comunicado del Gobierno del 8 de agosto de 2025 quedan derogadas y la derogación entrará en vigor el 24 de noviembre".

La base de esta decisión, precisó Hille, es el alto el fuego vigente en la Franja de Gaza desde el pasado 10 de octubre que, en principio, "se ha estabilizado".

Decisión revisable

"Esperamos que todos respeten los acuerdos alcanzados. Esto incluye que se mantenga el alto el fuego, que se preste ayuda humanitaria a gran escala y que el proceso continúe de forma ordenada", es decir, "que ambas partes, tanto Israel como la parte palestina, se atengan al proceso acordado", enfatizó el vocero.

Hille recordó que el Gobierno alemán siempre había dicho que revisaría su decisión de restringir temporalmente la exportación de armamento "a la luz de los acontecimientos sobre el terreno".