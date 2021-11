Alemania: la cuarta ola de Covid-19 amenaza a niños y jóvenes en las escuelas

Los datos son claros en este punto. Desde hace semanas, los niños y adolescentes de Alemania se ven afectados con especial frecuencia por una infección de COVID-19. Las cifras del Instituto Robert Koch muestran actualmente la mayor incidencia de siete días en el grupo de edad de 10 a 14 años. Le siguen los grupos de edad de 5 a 9 años y de 15 a 19 años.

Esto significa que son principalmente los alumnos los que actualmente se ven afectados por las infecciones detectadas. En su actual informe semanal, el Instituto Robert Koch registra 856 brotes en escuelas en las últimas cuatro semanas. Las cifras son "más altas que en todas las olas anteriores de la pandemia". Las razones son, presumiblemente, la mayor facilidad de transmisión de la variante delta y la ampliación de las pruebas.

Otra razón es que muchos jóvenes no pueden -todavía- vacunarse. En Alemania solo se permite vacunar a los niños mayores de doce años. Eso podría cambiar a finales de año. Pero aún no hay una fecha concreta. Los debates siguen en curso.

Los políticos tratan de evitar nuevos cierres de escuelas

Sin embargo, como antes, los políticos quieren evitar el cierre generalizado de escuelas como medida de protección. Numerosos estudios han demostrado que las consecuencias psicosociales de los cierres eran demasiado negativas. Recientemente, esto se puso de relieve en un debate con el presidente alemán. Durante mucho tiempo, en la pandemia, quizás se prestó muy poca atención a la pedagogía y a las consecuencias cuando las escuelas dejan de ser un lugar de aprendizaje y vida social.

El Bundestag acaba de adoptar una nueva normativa en la lucha contra el coronavirus. De acuerdo con la ley, ya no está contemplado el cierre de escuelas. A partir de ahora, cada nueva medida será examinada para ver cómo tiene en cuenta las necesidades de los niños y los jóvenes en las escuelas abiertas, prometió Katrin Göring-Eckardt, del Partido Verde, en el debate al respecto en el Bundestag.

Algunas escuelas siguen cerradas

Pero la pandemia sigue afectando a la vida escolar en Alemania. Por ejemplo, en el estado federal de Sajonia, con sus aproximadamente cuatro millones de habitantes. Actualmente, Sajonia es el foco nacional de la cuarta oleada, con una incidencia de casi 600. Si los contagios se producen en las clases, hay que imponer cuarentenas. El Ministerio de Educación de Sajonia mantiene actualmente una lista con 129 escuelas a las que ha impuesto restricciones temporales. Esto afecta a ciertas clases, grupos de edades o escuelas enteras. Para ellos, las clases y la escuela se cancelan de nuevo.

No hay cifras a nivel nacional sobre el cierre de escuelas en Alemania, pero sí hay otras cifras clave. Los ministros federales de Educación y Asuntos Culturales informan actualmente de que 45.500 niños y adolescentes en las escuelas están registrados como infectados, y 87.000 de diez millones se encuentran en cuarentena. En la semana anterior, hubo 23.000 casos de coronavirus y 54.000 de cuarentena.

"Existe el derecho a una escuela segura"

Jana Schroeder es la jefa del Instituto de Higiene Hospitalaria y Microbiología de la Fundación Mathias-Spital. La fundación gestiona hospitales, centros médicos y centros de atención. Actualmente, Schroeder también se centra en los efectos de la pandemia en los niños. "Los alumnos no vacunados tienen derecho a una escuela segura: la protección contra la infección y la educación no son mutuamente excluyentes y no deben contraponerse", dice Schroeder a DW.

Al existir la educación obligatoria, el Estado debe garantizar el derecho fundamental a la educación y a la integridad física del individuo. La clave, dijo, es mantener bajas las incidencias en las escuelas. "Los confinamientos y cierres de escuelas se producen cuando el gobierno retrasa la acción hasta que es demasiado tarde", critica Schroeder. "La mejor medida para evitar el cierre de escuelas es la prevención contra la infección, y la protección contra la infección significa también proteger a los niños".

¿Qué tan peligroso es el Covid-19 para los niños?

En este momento, las escuelas están siendo "completamente contagiadas", dice Schroeder. Desde el punto de vista ético, esto no es justificable. Alrededor del 1 por ciento de los niños tienen que ir al hospital a causa del coronavirus. Tampoco está claro todavía qué consecuencias a largo plazo podrían tener las infecciones. Un estudio de la Universidad Técnica de Dresde ha demostrado que los niños también sufren más efectos a largo plazo de COVID-19 de lo que se suponía. En todos los ámbitos de la vida se aplica el lema "más vale prevenir que curar", dice Schroder, "excepto para los niños en la pandemia".

(gg/er)