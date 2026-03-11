Alemania dice que planes de Israel de anexar territorios en Cisjordania son un "gran error"

El canciller alemán Friedrich Merz pidió este martes (10.03.2026) "con urgencia" al gobierno de Israel que renuncie a dar pasos hacia la anexión de territorios palestinos en Cisjordania, en el marco de sus nuevos planes de construcción en la región.

Anexión de territorios en Cisjordania es un "gran error"

Tras reunirse con el primer ministro checo Andrej Babis en Berlín, el jefe de gobierno afirmó que avanzar con el llamado proyecto E1, aprobado en agosto y que abarca alrededor de 12 kilómetros cuadrados en la Cisjordania ocupada, "dificultaría aún más la solución de dos Estados".

El gobierno alemán calificó la medida de "gran error" e instó urgentemente a Israel a que se abstenga de tomarla. Merz indicó que el ministro de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, viajará a Israel a petición suya para enfatizar la postura de Alemania.

Israel promueve que colonos adquieran tierras en Cisjordania

Israel tomó el control de Cisjordania y Jerusalén Este en la guerra de los Seis Días, en 1967. Actualmente, alrededor de 700.000 colonos israelíes viven en el territorio, junto con tres millones de palestinos. Los palestinos reclaman los territorios para su propio Estado, con Jerusalén Este como capital.

El gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu impulsa firmemente la expansión de los asentamientos y recientemente ha facilitado la compra de tierras en Cisjordania por parte de colonos israelíes, según reportes de prensa.