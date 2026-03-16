Alemania dice que Latinoamérica no es un "patio trasero de nadie"

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, afirmó el lunes en Panamá que América Latina no es un "patio trasero", una expresión asociada históricamente a la política de Estados Unidos para la región.

Steinmeier, quien inició el lunes una visita que lo llevará a Guatemala y México, también defendió la soberanía de Panamá sobre el canal interoceánico, cuyo control amenazó con tomar el presidente estadounidense, Donald Trump, al inicio de su gobierno en 2025.

"América Latina no es ningún patio trasero de nadie, es un gran espacio con su propia historia y su independencia", dijo Steinmeier en una declaración junto al mandatario panameño, José Raúl Mulino, sin mencionar a Estados Unidos.

El presidente alemán también señaló que Panamá es "un socio económico importante" para Alemania, entre otras cosas, por su ruta interoceánica, construida por Estados Unidos y a través de la cual pasa el 5% del comercio marítimo mundial.

"La neutralidad y la soberanía del canal de Panamá deben estar por encima de cualquier duda. Esta es la opinión de la gran mayoría de los Estados del mundo y también la opinión de Alemania", sostuvo Steinmeier según la traducción de una intérprete.

Trump impulsa la llamada "Doctrina Donroe", su versión de la histórica Doctrina Monroe con la que ha prometido intervenir para promover los intereses de Washington en el hemisferio occidental, aumentar la seguridad del país y frenar la influencia de potencias como China.

En enero pasado, fuerzas estadounidenses bombardearon Caracas y capturaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, requerido por narcotráfico. Washington también mantiene un bloqueo energético sobre Cuba y recientemente formó una alianza con gobiernos latinoamericanos para combatir a los traficantes de drogas con fuerza militar.

En el caso de Panamá, amenazó con recuperar el canal, que Estados Unidos entregó a este país en 1999 conforme a tratados bilaterales, bajo el argumento de que Pekín controla la estratégica vía.