Alemania desea un acuerdo nuclear más amplio con Irán

El ministro alemán de Relaciones Exteriores estimó el viernes que se debe alcanzar un nuevo acuerdo nuclear más amplio con Irán, ya que el firmado en 2015 no basta y habría que extenderlo por ejemplo a los programas balísticos de Teherán.



"Un regreso al acuerdo actual no será suficiente", declaró Heiko Maas en una entrevista en el semanario Der Spiegel. "Se necesitará una especie de 'acuerdo nuclear plus', algo que también nos interesa a nosotros", añadió el ministro alemán, cuyo país ocupa actualmente la presidencia semestral de la UE.



El miércoles, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó que estaba a favor de una vuelta de su país al acuerdo si las autoridades iraníes "respetaban estrictamente" los límites impuestos a su programa nuclear.



"Tenemos expectativas claras hacia Irán: ni armas nucleares ni programa de misiles balísticos que amenace a toda la región", dijo por su parte Maas este viernes.



"Además, Irán tiene que desempeñar un papel diferente en la región. Necesitamos este acuerdo justamente porque no confiamos en Irán", agregó el ministro alemán.



El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó en 2018 el acuerdo firmado por su país, Rusia, China, Alemania, Francia y el Reino Unido con Irán, con el fin de impedir que se dote del arma atómica. El mandatario restableció también sanciones contra la República islámica.



Biden confirmó el miércoles que deseaba volver al acuerdo. "Será difícil, pero sí", dijo al New York Times.





