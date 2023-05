Alemania abarata viajes en tren en lucha contra cambio climático

Trenes abarrotados, atrasos, problemas técnicos... Solamente 65,2% de los trenes de larga distancia llegaron a tiempo en 2022, una baja de 10 puntos en un año.



Esas dificultades se hicieron evidentes cuando se presentó un primer billete de transporte con descuento el verano pasado. Por 9 euros (9,9 dólares) al mes, los alemanes podían tomar todo el transporte regional entre junio y agosto.



La propuesta triunfó, con 52 millones de suscripciones vendidas, pero los operadores ferroviarios no pudieron gestionar la inmensa demanda.



"Para resolver esos problemas, bajar los precios de los abonos no es una solución", declaró a AFP Christian Böttger, investigador de la Universidad Técnica de Berlín.



El ministro de Transporte no excluye un aumento en el precio de los boletos en el futuro, para que la fórmula sea más viable económicamente.



Además, no está garantizado que los usuarios del automóvil pasen tan fácilmente al transporte público.



Muchos de ellos viven "lejos de los centros urbanos" y no disponen "de infraestructura ferroviaria suficiente que pueda sustituir al automóvil", según Böttger.



"Boleto clima"