Alcalde de Kiev pide a los habitantes que huyeron que no regresen todavía

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, pidió el lunes a los habitantes de la capital ucraniana que huyeron del conflicto que no regresen durante "al menos otra semana".



"En primer lugar, hay toque de queda las 24 horas del día en varios distritos de la región de Kiev. También en las ciudades cercanas a la capital, donde continúan los combates, se ha encontrado un gran número de artefactos explosivos, lo que puede suponer una gran amenaza", dijo.



"No descartamos la posibilidad de que se disparen cohetes. Sí, nuestras fuerzas de defensa aérea están trabajando perfectamente. Pero puede ocurrir cualquier cosa. Así que pido a la gente que espere un poco y no vuelva", añadió.



Ucrania y los países occidentales dudan de la promesa de Rusia de reducir la actividad militar en torno a Chernígov y la capital, Kiev, durante conversaciones cara a cara el pasado martes en Estambul.



Según militares ucranianos, la retirada de las tropas rusas en torno a Kiev y Chernígov "es probablemente una rotación de unidades individuales y tiene como objetivo engañar".