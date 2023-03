Al ritmo actual, se necesitarán 300 años para igualdad de género, alerta la ONU

6 de marzo de 2023, 10:48 AM

Naciones Unidas, Estados Unidos | Al ritmo actual, se necesitarán 300 años para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres , alertó este lunes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en vísperas del Día Internacional de la Mujer.



"Los avances logrados en décadas se están evaporando ante nuestros ojos", alertó Guterres en la apertura de una reunión de la Comisión sobre la Situación de la Mujer de la ONU, centrada en la brecha tecnológica.



"Al ritmo actual, ONU Mujer prevé que se necesitarán 300 años" para la igualdad entre hombres y mujeres, advirtió tras recordar la situación en Afganistán, donde las mujeres y las niñas ha sido "borradas de la vida pública", los derechos reproductivos y sexuales de la mujer en muchas partes están "en retroceso" sin contar los riesgos de ser secuestradas, asaltadas en algunos países, incluso por la policía.



La pandemia de covid-19, los conflictos desde Ucrania al Sahel han afectado y siguen afectando "en primer lugar" a las mujeres y a las niñas.



"El patriarcado contraataca, pero responderemos", sostuvo Guterres, quien aseguró que la ONU "permanece del lado de las mujeres y las niñas de todo el mundo", porque "nunca renunciaremos a luchar" por sus derechos fundamentales.



"La desinformación misógina y las falsedades" en las redes sociales, tienen el objetivo de "silenciar a las mujeres y obligarlas a salir de la vida pública", recordó.



"Las historias pueden ser falsas, pero el daño es muy real", recordó, tras instar a "cambiar" los "marcos internacionales, que no están adaptados a las necesidades y las aspiraciones de las mujeres y las niñas del mundo", donde hay países que "se oponen a la inclusión de la perspectiva de género en negociaciones multilaterales".



Sobre el tema de la reunión, Guterres dijo que promover las contribuciones de la mujer a la ciencia, la tecnología y la innovación "no es un acto de caridad o un favor para las mujeres".



Desde su acceso a los servicios médicos en línea, bancos y recursos financieros, plataformas digitales seguras o a la tecnología, los beneficios "son para todos", recordó.



"Sin la perspicacia y la creatividad de la mitad del mundo, la ciencia y la tecnología realizarán solo la mitad de su potencial", advirtió Guterres, que recordó que de los 3.000 millones de personas que todavía no están conectadas a internet, la mayoría son mujeres y niñas en los países en desarrollo.