Al menos seis muertos en incendio de hostal en Nueva Zelanda

16 de mayo de 2023, 5:19 AM

Wellington, Nueva Zelanda | Al menos seis personas murieron en un incendio que se desató este martes temprano en un hostal de la capital de Nueva Zelanda, Wellington, según las autoridades, que advirtieron que este balance podría aumentar.



Los bomberos encontraron seis cadáveres en el interior del edificio calcinado, pero el derrumbe del techo de la última planta les impidió verificar la totalidad del establecimiento de 92 habitaciones, informaron los servicios de emergencia.



Unos 80 bomberos fueron desplegados para apagar las llamas del inmueble, de cuatro plantas, del cual se desprendía una negra humareda.



La policía no podrá confirmar el número definitivo de víctimas hasta que se realice un registro "metódico" del edificio, explicó el cuerpo de seguridad.



Seis personas fueron trasladadas al hospital, una de ellas en estado grave, según el servicio de emergencias. Otras 15 fueron atendidas en el lugar del siniestro.



Más de 50 personas fueron rescatadas, muchas de las cuales habían encontrado refugio en la azotea del edificio.



Los bomberos "evacuaron a varias personas del techo, de una área que estaba directamente encima del fuego", indicó Brendan Nally, subcomandante nacional de Incendios y Emergencias.



"Esas personas hubieran muerto de no ser por la intervención de nuestro equipo", agregó Nally en declaraciones a medios locales.



El edificio no tenía sistema de rociadores contra incendios, señaló Nally.



Bruce Stubbs, director regional de Bomberos y Emergencias de Nueva Zelanda, declaró a la prensa que el incendio se consideraba "sospechoso".



"Difícil respirar"