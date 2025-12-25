Al menos diez muertos y 32 heridos por accidente de autobús en México

Al menos diez muertos y 32 heridos dejaron un accidente de autobús en el estado mexicano de Veracruz (este) la tarde del miércoles, informaron autoridades locales este jueves.









El vehículo se accidentó cerca de una cañada en la localidad de Zontecomatlán, cuando viajaba desde Ciudad de México hacia el poblado de Chicontepec.









"Estaremos pendientes para poder dar a conocer a las personas que desafortunadamente perdieron la vida, teniendo hasta ahora un número de nueve adultos y un menor fallecidos", dijo en un comunicado el ayuntamiento de Zontecomatlán.









Esa dependencia también difundió una lista de 32 personas heridas que viajaban en el autobús y los hospitales donde son atendidas.









Más temprano, Protección Civil de Veracruz había confirmado ocho personas fallecidas y 19 lesionados.









Los accidentes carreteros, que normalmente involucran autobuses de pasajeros o transporte de carga, son comunes en México. A menudo obedecen a un exceso de velocidad o fallas mecánicas.









A finales de noviembre, 10 personas murieron y otras 20 resultaron lesionadas por un accidente de autobús en el estado de Michoacán (oeste).



