Al menos cuatro buques atacados junto al estrecho de Ormuz

Cuatro buques atacados junto al estrecho de Ormuz

UE prepara opciones para reducir los precios de la energía

Israel ataca el centro de Beirut

Drones caen cerca del aeropuerto de Dubai

Irán: nuevo líder supremo está "sano y salvo" pese a heridas de guerra

Japón afirma que guerra en Irán impacta en Asia por suspención de navegación por estrecho de Ormuz

Erdogan acusa a Israel de causar la guerra en Irán y alerta que puede arrasar la región

El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, acusó a Israel de provocar la guerra en Irán y pidió dar una opción a la diplomacia para evitar que haya una escalada y "toda la región quede envuelva en llamas".

"La guerra más reciente lanzada contra nuestro vecino Irán, provocada por Israel, ha causado una destrucción severa", dijo el jefe del Estado turco en una intervención ante diputados de su partido, el AKP. Si el conflicto persiste, "habrá más pérdidas de vidas y bienes, y el costo para la economía global aumentará aún más", añadió.

rml (efe, afp )

Al menos cuatro navíos fueron atacados este miércoles (11.03.2026) en la zona del estrecho de Ormuz, que se ha convertido en un desafío estratégico en la guerra de Oriente Medio, pues su parálisis podría perturbar fuertemente la economía mundial.

En respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel, Irán continúa con sus represalias a gran escala contra infraestructuras petroleras del Golfo, lo que obliga a la comunidad internacional a buscar soluciones de emergencia con las que evitar una escasez de hidrocarburos.

Un buque portacontenedores y dos cargueros fueron alcanzados por "proyectiles desconocidos", indicó la agencia marítima británica UKMTO, que precisó que ha constatado 14 incidentes contra barcos desde que empezó el conflicto, el 28 de febrero.

También fue atacado un granelero con bandera de Tailandia "mientras transitaba por el estrecho de Ormuz", indicó la Marina de ese país, que precisó que los 20 tripulantes que iban a bordo fueron rescatados.

El martes, el Ejército estadounidense anunció que había destruido 16 barcos minadores iraníes "cerca del estrecho de Ormuz". La Agencia Internacional de la Energía (AIE) se está planteando recurrir a las reservas estratégicas de crudo --una medida extraordinaria--, según el Wall Street Journal.

rml (efe, afp)

"Ver cómo está el mundo no reduce nuestra determinación para luchar por el mundo que queremos. La UE se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable por la paz, los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional son tan centrales hoy como lo fueron en nuestra creación. Siempre defenderemos estos principios", dijo presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante el pleno del Parlamento Europeo, este miércoles (11.03.2026).

La referencia a la defensa del derecho internacional por parte de la presidenta alemana llega después de su controvertido discurso de este lunes, en el que dijo que "Europa ya no puede ser la guardiana del orden del viejo mundo, de un mundo que ha desaparecido y que no volverá", y que la UE ya no sólo puede depender del "sistema basado en normas" para defender sus intereses.

Sus palabras provocaron la réplica del Gobierno español, de la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera y del presidente del Consejo Europeo, António Costa, que reclamaron una defensa más cerrada del orden basado en los principios de Naciones Unidas creado tras la Segunda Guerra Mundial.

No obstante, en su discurso de este miércoles, la presidenta de la Comisión Europea reiteró una idea que ya había manejado el lunes: que "nadie debe derramar ni una lágrima" por la caída de un régimen iraní que encarcela y tortura a sus ciudadanos, patrocina actos terroristas en su región y en suelo europeo, y ha dado un apoyo clave a Rusia en su invasión de Ucrania.

"Muchos iraníes han celebrado la caída de (el ayatolá Alí) Jamenei. Esperan que este momento pueda abrir un camino hacia un Irán libre. Esto es lo que se merece el pueblo iraní: libertad, dignidad y el derecho a decidir su propio futuro", afirmó Von der Leyen.

rml (efe, X)

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, afirmó este miércoles que la UE debe ofrecer "alivio" a los hogares y empresas ante las subidas de precios energéticos que afrontan por el conflicto en Oriente Medio.

La responsable del Ejecutivo comunitario dijo que el bloque "ya está viendo el impacto" de la escalada en el Medio Oriente en su suministro energético, y estimó que 10 días de guerra en la región "ya han costado a los contribuyentes europeos 3.000 millones de euros adicionales en importaciones de combustibles fósiles", en su intervención ante el pleno del Parlamento Europeo.

El petróleo brent subía este miércoles un 2,76 % y superaba los 90 dólares en el mercado de futuros de Londres, en un ambiente de persistente volatilidad ante la incertidumbre sobre el suministro a largo plazo.

El barril de petróleo del mar del Norte para entrega en mayo cotizó a 90,23 dólares a 8:30 GMT, un 2,76 % más que al cierre anterior, si bien después moderaba su ascenso y se negociaba en torno a los 89,35 dólares.

Los inversores están pendientes de medidas concretas de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y otros organismos para aumentar la oferta de crudo, así como de que se reanude el tránsito por el estrecho de Ormuz entre el golfo de Omán y el golfo Pérsico, por donde circula un 20 % del transporte marítimo de petróleo y gas.

rml (efe, reuters)

La Agencia Nacional de Noticias (NNA), propiedad del Estado libanés, informó que "el enemigo atacó un apartamento en la zona de Aisha Bakkar", en el centro de Beirut, un barrio densamente poblado cerca de uno de los centros comerciales más grandes de la ciudad. La transmisión en vivo de AFPTV mostró el sonido de un ataque aéreo seguido de una bola de fuego que estalló en un apartamento dentro de un edificio residencial de varias plantas en Beirut.

No hubo comentarios inmediatos del Ejército israelí sobre este ataque ni informes inmediatos de víctimas. Pero las imágenes de los medios libaneses muestran extensos daños en dos plantas del bloque de apartamentos del barrio de Aicha Bakkar, y humo saliendo del edificio.

Este sería el segundo ataque israelí en el corazón de Beirut en cuatro días, ampliando su agresión más allá de los suburbios del sur controlados por Hezbolá. El domingo, un ataque israelí impactó un hotel en el barrio costero de Raouche. El Ejército israelí afirmó que el ataque tuvo como objetivo a cinco altos mandos de la Fuerza Al Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Además, durante esta noche, Israel mantuvo intensos ataques contra los suburbios del sur, conocidos como Dahiyeh. A sus residentes, de mayoría chií, , así como a los residentes de una franja del sur del Líbano y partes del este, el Ejército israelí les ordenó previamente que abandonaran el lugar.

Unas 700.000 personas han sido desplazadas en el Líbano, lo que representa más de una décima parte de la población, según ONU. Y las autoridades libanesas afirman que casi 570 personas han muerto a causa de los ataques israelíes desde que Hezbolá, respaldado por Irán, abrió fuego el 2 de marzo para vengar la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, al comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Israel, que había mantenido sus ataques contra Hezbolá incluso antes de la guerra, a pesar del alto el fuego de 2024, ha lanzado ataques en todo el Líbano y enviado tropas terrestres a las zonas fronterizas.

rml (reuters, afp)

"Las autoridades confirmaron que dos drones se estrellaron en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB), causando heridas leves a dos personas de nacionalidad ghanesa y una de nacionalidad bangladesí, y heridas moderadas a una persona de nacionalidad india", dijo la oficina de prensa del Gobierno en un comunicado en X.

El Dubai Media Office también aseguró que el tráfico aéreo en el aeropuerto "continúa con normalidad" y no ha sido afectado por los nuevos ataques en las inmediaciones del aeródromo.

Emiratos Árabes Unidos (EAU), en especial Dubái, la capital comercial del país, así como Arabia Saudí, Catar, Kuwait y Baréin, han sido blanco de numerosos ataques con drones y misiles iraníes desde el inicio, a finales de febrero, de los bombardeos estadounidenses e israelíes contra el país persa y la respuesta iraní.

El aeropuerto de Dubái fue una de las primeras instalaciones atacadas por Irán en EAU el pasado 28 de febrero, lo que obligó a suspender las operaciones durante algún tiempo.

Irán afirma que con sus misiles y drones ataca bases militares e intereses estadounidenses en sus vecinos árabes, todos aliados de Washington, mientras que los Estados atacados aseguran que interceptan casi a diario proyectiles lanzados contra bases áreas e instalaciones civiles y económicas, sobre todo refinerías y campos petroleros.