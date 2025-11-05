Al menos 7 muertos al estrellarse avión de carga mientras despegaba en Estados Unidos

Al menos siete personas murieron cuando un avión de carga de UPS (United Parcel Service), una empresa de mensajería, se estrelló al despegar de un aeropuerto en Louisville, Kentucky, el martes por la noche, según informó el gobernador del estado.

Andy Beshear afirmó que los tres miembros de la tripulación del avión probablemente se encontraban entre los fallecidos después de que el avión de carga explotara al despegar del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville alrededor de las 17:15 hora local (22:15 GMT).

No está claro si la cifra de víctimas mortales incluye a los tres miembros de la tripulación que iban a bordo del avión.

Al menos otras 11 personas resultaron heridas cuando el avión se estrelló, lo que provocó una espesa columna de humo negro en el cielo.

Reuters El incendió que causó el accidente del avión de carga fue captado por cámras de seguridad de la zona.

Las autoridades advirtieron de que el accidente causó lesiones "muy graves" a varias personas y que el número de víctimas mortales podría aumentar.

Dos trabajadores de la empresa de autopartes donde el avión se estrelló seguían desaparecidos el martes por la tarde, y se desconoce cuántos clientes se encontraban en las instalaciones cuando se produjo el accidente.

En un comunicado, UPS afirmó que había tres miembros de la tripulación a bordo y añadió que "no hemos confirmado ningún herido ni víctima mortal".

Se está llevando a cabo una investigación preliminar, pero las autoridades han afirmado que es demasiado pronto para determinar la causa del accidente.

Sin embargo, las autoridades señalaron que el enorme incendio se debió a la cantidad de combustible que transportaba el avión, que estaba iniciando un viaje de unos 6.920 km hasta Hawái.

El avión transportaba 144.000 litros de combustible cuando se estrelló.

No se ha confirmado qué carga llevaba a bordo, aunque las autoridades han afirmado que el avión no transportaba nada que pudiera suponer un riesgo elevado de contaminación.

La explosión afectó al menos a dos negocios cercanos, entre ellos una empresa de reciclaje de petróleo. Inicialmente se emitió una orden de refugiarse dentro de un radio de cinco millas del aeropuerto debido a la preocupación por nuevas explosiones y contaminación atmosférica, pero posteriormente se redujo a solo una milla.

Todos los vuelos de salida del martes por la noche fueron cancelados, según informó el aeropuerto en un comunicado en X.

El jefe del Departamento de Bomberos de Louisville, Brian O'Neal, dijo que la cantidad de combustible derramado en el lugar del accidente lo convertía en una "situación muy peligrosa".

En una rueda de prensa, Beshear alertó a la población para que no se acercara al lugar del accidente.

"Cualquiera que haya visto las imágenes y el video sabe lo violento que ha sido este accidente", afirmó.

"Todavía hay elementos peligrosos que son inflamables y potencialmente explosivos".

Beshear dijo que no iba a "especular" sobre las causas del incidente y añadió que la Oficina Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) se encargaría de la investigación.

El equipo de investigación de la NTSB tiene previsto llegar a Kentucky este miércoles.

El jefe del Departamento de Policía Metropolitana de Louisville, Paul Humphrey, afirmó que el lugar del accidente seguirá siendo "un escenario en activo durante los próximos días".

"No sabemos cuánto tiempo llevará garantizar la seguridad del lugar para que se pueda llevar a cabo la investigación", añadió.

El modelo de avión implicado era un MD-11F de tres motores, que entró en servicio hace 34 años con Thai Airways como avión de pasajeros, pero que fue transferido a UPS en 2006.

El avión fue fabricado originalmente por McDonnell Douglas, que se fusionó con Boeing en 1997.

En 2023, FedEx y UPS anunciaron sus planes de retirar sus flotas de MD-11 durante la próxima década como parte de sus planes de modernización.

En un comunicado, Boeing afirmó que está "dispuesta a apoyar a nuestros clientes" y que "nuestra preocupación es la seguridad y el bienestar de todos los afectados".

Añadió que ofrecerá asistencia técnica a la NTSB.

Reuters Espesas nubes de humo salían del lugar del accidente.

Louisville es la sede de UPS Worldport, un centro global para las operaciones de carga aérea de la empresa de mensajería y su mayor instalación de manipulación de paquetes del mundo.

Durante la rueda de prensa, Betsy Ruhe, miembro del Consejo Metropolitano de Louisville, afirmó que la ciudad es una "ciudad UPS" y que todos los residentes conocen a alguien que trabaja para la empresa.

"Todos están enviando mensajes de texto a sus amigos y familiares para asegurarse de que todos están bien", afirmó.

En un comunicado, UPS declaró que estaba "profundamente entristecida" por el incidente y que suspendería las operaciones de clasificación de paquetes en Worldport el martes por la noche.

"UPS está comprometida con la seguridad de nuestros empleados, clientes y las comunidades a las que prestamos servicio. Esto es especialmente cierto en Louisville, sede de nuestra aerolínea y de miles de empleados de UPS", añadió.

La senadora estatal Keturah Herron afirmó que "muchos de nosotros vemos a nuestros familiares y seres queridos pasar por (el aeropuerto de Louisville) con regularidad".

En una publicación en X, el alcalde de Louisville, Craig Greenberg, aseguró que el accidente aéreo es una "tragedia increíble que nuestra comunidad nunca olvidará".

"Estamos muy agradecidos a nuestros valientes equipos de respuesta rápida, que han acudido en masa al lugar para ayudar a controlar el incendio y prestar apoyo a las víctimas en tierra", agregó.