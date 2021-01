Al menos 40 muertos en bombardeos más mortíferos de Israel en Siria desde 2018

Al menos 40 personas murieron en bombardeos de la aviación israelí el miércoles contra depósitos de armas y posiciones militares en el este de Siria, en los ataques más letales desde 2018.



La aviación israelí realizó al menos 18 incursiones contra objetivos en los alrededores de la ciudad de Deir Ezzor y en los desiertos de Bukamal y Mayadin, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).



Estos ataques mataron a al menos nueve soldados del ejército sirio y 31 combatientes extranjeros vinculados con milicias proiraníes, según el nuevo balance que dio a la AFP el director del OSDH, Rami Abdel Rahman, que no pudo precisar las nacionalidades de las víctimas.



Los paramilitares pertenecen al movimiento libanés Hezbolá y a las Brigadas de los Fatimides, que cuentan con combatientes afganos proiraníes, que operan en la región, según el OSDH.



Ya el martes, aviones no identificados habían efectuado varios bombardeos en la región de Bukamal, matando a 12 combatientes de milicias pro-Irán, según la oenegé.



Por el momento, el ejército israelí no hizo ningún comentario sobre los hechos.



Los más "mortíferos"

Según el director del OSDH, Rami Abdul Rahman, se trata de los ataques israelíes "más mortíferos desde junio de 2018", cuando bombardeos en esta misma región mataron a al menos 55 combatientes progubernamentales, entre ellos iraquíes y sirios.



En noviembre, ataques similares en el este de Siria causaron al menos 19 muertos entre las milicias pro-Irán, según la oenegé.



Por su lado, la agencia oficial siria SANA informó de bombardeos israelíes nocturnos en el este sin ofrecer más detalles. "A la 1H10 de la madrugada (del miércoles, 23H10 GMT del martes), el enemigo israelí realizó una agresión aérea contra la ciudad de Deir Ezzor y la región de Abu Kamal", informó el medio, que cita una fuente militar.



"Actualmente estamos determinando las consecuencias de la agresión", añadió.



Se trata de la segunda tanda de bombardeos en menos de una semana que realiza Israel en Siria.



Los últimos fueron efectuados el 7 de enero y tuvieron como objetivo posiciones en el sur del país y al sur de Damasco, la capital, en la que murieron tres combatientes proiraníes.



En 2020, Israel bombardeó medio centenar de objetivos en Siria, según un informe anual que publicó a finales de diciembre el ejército israelí.



Desde el inicio de la guerra en Siria en 2011, Israel ha realizado centenares de bombardeos contra las tropas gubernamentales, las fuerzas aliadas iraníes y los milicianos del Hezbolá.



Estos bombardeos representan una "política clara" de Israel, declaró en noviembre el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu.



Las autoridades israelíes están preocupadas por la presencia a sus puertas de fuerzas iraníes ya que la República Islámica es uno de sus peores enemigos.



La guerra en Siria ha causado más de 380.000 muertos y forzado a millones de personas a abandonar sus hogares.