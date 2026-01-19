Al menos 39 muertos en colisión de trenes en España

Un total de 39 personas perdieron la vida en el accidente de trenes que sucedió la noche del domingo en la localidad de Ademuz, en la provincia de Córdoba, en el sur de España, según han indicado este lunes (19.01.2026) fuentes de la investigación.

Un total de 73 personas permanecen ingresadas en los hospitales, 24 de ellas en estado grave, de las que cuatro son menores, dijo la agencia efe.

El accidente se produjo cuando un tren de la empresa Iryo con dirección a Madrid descarriló apenas una hora después de salir de Málaga e invadió la vía contigua, por la que circulaba en sentido contrario otro convoy de la estatal Renfe Alvia, que realizaba el trayecto Madrid-Huelva y que también descarriló.

El ministro de Transporte, Óscar Puente, explicó que los últimos vagones del tren Iryo que descarrilaron en Adamuz invadieron la vía contraria por la que en ese momento circulaba un alta velocidad de Renfe y, tras un impacto "terrible", dos vagones de este último tren salieron despedidos, provocando una cifra todavía indeterminada de fallecidos. "Lo fundamental ahora es auxiliar a las víctimas", agregó.

Puente se encuentra siguiendo los pormenores del accidente en el Centro de Gestión de Red H24 de la estatal ferroviaria Adif, en Madrid, y desde allí advirtió que la última información que llega desde Córdoba es "muy grave".

Angustia entre familiares de los pasajeros

Familiares de los pasajeros del tren Alvia con destino a Huelva, implicado en el descarrilamiento se han desplazado a la estación onubense para obtener información ante la imposibilidad de contactar con sus allegados.

Los familiares han acudido visiblemente afectados por la incertidumbre y la falta de noticias sobre el estado de sus seres queridos.

En la estación se ha habilitado un punto de atención psicológica, mientras que la alcaldesa, Pilar Miranda, y la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, se han trasladado al lugar para brindarles apoyo.

Las estaciones de tren de Atocha (Madrid), Córdoba, Sevilla y Málaga permanecerán abiertas toda la noche para alojar a los cientos de pasajeros que no han podido coger sus trenes.

Casa Real expresa su preocupación

Por su parte, la Casa Real española expresó su "gran preocupación" por el "grave accidente" ferroviario que deja al menos 21 fallecidos.

"Seguimos con gran preocupación el grave accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz", indicó la Casa Real que encabeza el rey Felipe VI y la reina Letizia en un comunicado en la red social X, expresando el "más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos".

A causa del accidente, las líneas de alta velocidad entre Madrid y el sur de España estarán "suspendidas" el lunes, anunció Adif, gestor de la red.

Plan de Emergencias activo

La Junta de Andalucía ha activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en fase 1; inicialmente se han desplazado cinco vehículos de Bomberos y 15 efectivos, además de 11 vehículos de la Policía Local con 28 agentes cargados de material de apoyo (mantas, agua e iluminación y tres carpas de puesto de mando avanzado).

También han sido desplazados 12 efectivos y tres todoterrenos de Protección Civil, cinco grupos electrógenos y dos autobuses de Aucorsa, mientras que se han movilizado guardias civiles de Adamuz, Villafranca y Montoro, cuyos alcaldes están en el lugar.

Posteriormente se ha desplazado también el batallón de Intervención en Emergencias II de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con base en Morón de la Frontera (Sevilla) con diverso material de rescate, sanitario y de avituallamiento, además de con material de excarcelación e iluminación para trabajar en la zona.

Pedro Sánchez: "una noche de profundo dolor"

Hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país por el trágico accidente ferroviario en Adamuz, dijo en X el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

A través de su cuenta de X, el mandatario informó que el Ejecutivo está trabajando con otras autoridades competentes y con los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros de los dos trenes descarrilados.

Tanto Sánchez como el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y otros líderes políticos han lamentado el suceso y las muestras de pesar han llegado desde todas las fuerzas políticas e incluso desde instituciones europeas.

Además, todas las comunidades autónomas han mostrado su disposición a ayudar a Andalucía para prestar ayuda en el rescate de las víctimas y en la asistencia sanitaria a los heridos.

Pedro Sánchez ha decidido suspender su agenda para este lunes, incluida la reunión que tenía prevista con Alberto Núñez Feijóo, quien previamente había solicitado que la pospusiera al conocerse el accidente.

Von der Leyen y Metsola transmiten su pésame

La presidenta de la Comisión Europea y al presidente del Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen y Roberta Metsola, respectivamente, han transmitido su pésame a los familiares de las víctimas del descarrilamiento de los trenes de alta velocidad en Córdoba, sentimiento que ha hecho extensivo al pueblo español.

En su cuenta de X, Von der Leyen se ha referido a las "terribles noticias" del accidente de trenes de Córdoba, y ha transmitido su pesar a las familias y seres queridos de las víctimas mortales "y al pueblo español".

"Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos. Esta noche estáis en mis pensamientos", ha escrito.

Por su parte, la presidenta del Parlamento europeo, Roberta Metsola, se ha sumado a las condolencias también en la red social X.