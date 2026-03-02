Al menos 30 muertos tras bombardeos israelíes en Líbano

Al menos 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridas este lunes (02.03.2026) en una oleada de bombardeos de Israel contra Líbano, en respuesta a un ataque del grupo proiraní Hezbolá.

La mayor parte de las víctimas, 20 fallecidos y 91 heridos, se registraron en Dahye, al sur de la capital Beirut, mientras que los restantes —once muertos y 58 heridos— en la región meridional del país, informó el Centro de Operaciones de Emergencia en un comunicado.

La oficina, perteneciente al Ministerio de Salud Pública, alertó que este es solo un balance "preliminar", por lo que el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas.

El ataque militar israelí de esta madrugada provocó numerosos desplazamientos por parte de los libaneses, llegando a colapsar las carreteras en dirección norte.

Las acciones tuvieron lugar después de que Hezbolá —considerada una milicia terrorista por la Unión Europea, EE. UU. y otros países— atacara con proyectiles y drones unas instalaciones militares en el norte de Israel, en lo que argumentó como una respuesta al asesinato del máximo líder iraní, Ali Jameneí.

A primera hora de este lunes, el Ejército israelí anunció una nueva ronda de bombardeos contra presuntos objetivos de Hezbolá, entre ellos almacenes de armas e infraestructura.



