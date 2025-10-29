Al menos 30 muertos en Gaza tras ataques de Israel
Este martes el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, "ordenó al ejército realizar de inmediato bombardeos en la Franja de Gaza", indicó un comunicado de su oficina, sin dar más detalles.
Israel bombardeó este martes la Franja de Gaza pese al cese el fuego en curso, luego de
acusar a Hamás de atacar a sus tropas, lo que el movimiento islamista niega.
Al menos 30 personas murieron en ataques que afectaron varias zonas de Gaza, informó elmiércoles a la AFP un portavoz de la Defensa Civil del territorio palestino, que opera bajo elmando de Hamás.
Después del ataque, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que el alto el fuegoen Gaza se mantiene a pesar de las "escaramuzas".
"El alto el fuego se mantiene. Eso no significa que no vaya a haber pequeñas escaramuzas", afirmó Vance en declaraciones transmitidas por Fox News y publicadas en redes sociales por la Casa Blanca.
"Sabemos que Hamás o alguien más dentro de Gaza atacó a un soldado" de las Fuerzas de
Defensa de Israel (FDI), pero "creo que la paz del presidente (estadounidense, Donald Trump) se mantendrá".
Hamás, que tomó el poder en Gaza en 2007, negó haber atacado a tropas israelíes en el
territorio. Previamente, acusó a Israel de "violaciones" al acuerdo de tregua y anunció el
aplazamiento de la entrega de otro cadáver de un rehén, inicialmente prevista para las 18H00 GMT.
La tregua ya había sido puesta a prueba por actos de violencia mortales el 19 de octubre,
cuando Israel y Hamás se acusaron mutuamente de violar el acuerdo.
La portavoz del gobierno, Shoh Bedrosian, afirmó previamente que todo "se lleva a cabo en
plena coordinación con Estados Unidos, con el presidente Trump y su equipo".
Israel acusa al movimiento islamista palestino Hamás de violar el acuerdo de alto el fuego
vigente en Gaza, después de que el grupo devolviera los restos del rehén Ofir Tzarfati, cuyo
cuerpo, en parte, ya había sido recuperado por el ejército israelí.
"Quebrarle las piernas"
En virtud de la primera fase del acuerdo de alto el fuego, Hamás liberó el 13 de octubre a los
20 rehenes vivos que mantenía en Gaza desde su ataque sin precedentes contra Israel el 7 de octubre de 2023.
También debía entregar ese mismo día los cuerpos de 28 cautivos fallecidos, pero hasta
ahora solo ha restituido 15, alegando dificultades para localizar los restos en un territorio
devastado por la ofensiva israelí en respuesta al ataque del 7 de octubre.
El brazo armado de Hamás afirmó en un comunicado en Telegram haber encontrado los
cuerpos de dos rehenes el martes, aunque no especificó cuándo los entregaría.
Según el Foro de Familias, principal asociación israelí que milita por el retorno de los
rehenes, parte de los restos de Tzarfati fueron repatriados a finales de 2023 y otros en marzo de 2024, antes de ser enterrados en Israel.
"Es la tercera vez que tenemos que abrir la tumba de Ofir y volver a enterrarlo", lamentaron
sus familiares.
El Foro instó al gobierno de Netanyahu a "actuar con firmeza" frente a Hamás por sus
"violaciones" del acuerdo de tregua.
Para el ministro de Seguridad Interior, Itamar Ben Gvir, de extrema derecha, que "Hamás siga jugando y no entregue inmediatamente todos los cuerpos" prueba que "aun está de pie".
"Es el momento de quebrarle las piernas de una vez por todas", zanjó.
Antes del anuncio israelí, el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, dijo a la AFP que su
movimiento estaba "decidido a entregar los cuerpos tan pronto como sean localizados", y
añadió que en un territorio devastado por dos años de combates recuperarlos es "complejo y difícil".
Estados Unidos, aliado de Israel, ha amenazado varias veces con aniquilar al movimiento
palestino si no cumple su compromiso de entregar a todos los rehenes.
El ataque del 7 de octubre en Israel causó la muerte de 1.221 personas, en su mayoría civiles, según balance de la AFP con base en cifras oficiales.
La ofensiva israelí lanzada en respuesta causó 68.531 muertos en la Franja de Gaza, en su
mayoría civiles, según cifras del ministerio de Salud de Hamás.