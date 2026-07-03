Al menos 30 muertos en el peor ataque ruso contra Kiev desde 2022

Al menos 30 personas han perdido ya la vida debido al ataque masivo con misiles y drones lanzado por Rusia contra Kiev durante la madrugada del jueves (2.07.2026), según el balance publicado por el Servicio de Emergencias de Ucrania este viernes.

El número de fallecidos no ha dejado de crecer desde que los equipos de rescate empezaran las labores de búsqueda tras el ataque, en el que también resultaron heridas cerca de un centenar de personas.

Rusia atacó Ucrania en las primeras horas del jueves con alrededor de 500 drones y más de 70 misiles de distintos tipos que destruyeron o provocaron daños en numerosos bloques de pisos de la capital ucraniana.

Ucranianos acudieron en masa a los refugios

En Kiev, periodistas de la AFP escucharon explosiones de noche durante varias horas. En las calles, los habitantes acudieron en masa a los refugios, algunos con colchones bajo el brazo.

Unas 52.000 personas, entre ellas 4.500 niños, se refugiaron en estaciones subterráneas para protegerse, la cifra más alta de los últimos años, según el metro de Kiev. "Nunca había bajado a un refugio, pero hoy lo hice por primera vez", contó Karina Taran, de 25 años. "Agarré a mi hijo y simplemente corrí al refugio. No salí hasta la mañana siguiente", agregó.

Día de luto en Kiev

El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, declaró este viernes como día de luto en Kiev, "en memoria de las víctimas del ataque más masivo del enemigo contra la capital". Decenas de residentes salieron de sus refugios por la mañana y descubrieron que sus apartamentos habían quedado destruidos y sus pertenencias reducidas a escombros.

Sabina Mambetova, de 32 años y cuya vivienda quedó arrasada, contó a la AFP que había huido de la ciudad oriental de Kramatorsk para instalarse en Kiev. "La mitad del edificio está destruido y el techo ya no existe", dijo señalando el que hasta hace unas horas era su hogar. "Ha habido muchos ataques antes, pero nunca había sido así", dijo a la AFP, describiendo la situación como "una verdadera pesadilla".

Zelenski promete respuesta

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, prometió que su país responderá y pidió a Estados Unidos que le dé licencia para fabricar misiles de defensa antiaérea Patriot, a fin de "impedir ataques como este".

Zelenski denunció que "Rusia apunta a blancos civiles únicamente para obligar a Ucrania a renunciar a su Estado". "Eso no ocurrirá", aseguró, y prometió responder a los ataques. También pidió a sus aliados que evalúen la posibilidad de acelerar la ayuda en defensa aérea para su país en la cumbre de la OTAN que se celebrará en Turquía la próxima semana.

Rusia asegura que "seguirá incrementando la presión"

El Ministerio de Defensa ruso confirmó un "ataque masivo" contra la capital ucraniana, "en respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructuras civiles", al tiempo que afirmó haber apuntado a "empresas de la industria militar e instalaciones energéticas".

La presidencia rusa enfatizó poco después que "seguirá incrementando la presión sobre el régimen de Kiev, para lograr nuestros objetivos establecidos", según comentó a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Respondía así a una pregunta sobre la intención de la Unión Europea de imponer nuevas sanciones a Moscú.

Según anunció el Ministerio de Defensa ruso en su parte de guerra semanal, las fuerzas rusas habrían tomado once localidades ucranianas durante la última semana.

Condena internacional ante negociaciones estancadas

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, condenó el ataque y exigió un alto el fuego. El ataque provocó condenas de Gobiernos, sobre todo occidentales, a las que evitó sumarse claramente la Administración de Donald Trump.

Un alto funcionario estadounidense declaró que el presidente Trump quiere un acuerdo de paz para poner fin a las "matanzas insensatas" en Ucrania. Antes de regresar al cargo el año pasado, el magnate republicano dijo que podía resolver la guerra en Ucrania en 24 horas, pero los esfuerzos de Estados Unidos por negociar un alto el fuego entre Moscú y Kiev están estancados.

Los ataques de Moscú contra Ucrania son casi diarios desde hace más de cuatro años, con alertas aéreas que ya forman parte de la rutina de sus habitantes. Ucrania, que dispone de recursos más limitados en materia de misiles, también ha intensificado sus ataques contra Rusia y los territorios ucranianos ocupados por Moscú, y golpea en particular al sector petrolero.



