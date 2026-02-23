Al menos 27 agentes de seguridad y 30 delincuentes muertos en operativo contra "El Mencho" en México

Al menos 25 miembros de la Guardia Nacional, un custodio y otro funcionario fueron asesinados en ataques del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras el operativo en el que murió su líder, Nemesio Oseguera, informó este lunes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.



El secretario indicó que en estos eventos ocurridos en el estado de Jalisco (oeste) también murió una mujer y 30 integrantes de esa organización criminal fueron abatidos.



"Lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado". Además "30 delincuentes que perdieron la vida", detalló Harfuch.

"Proteger a la gente" es "lo más importante", dice Sheinbaum

"Lo más importante" es "proteger a la gente", afirmó este lunes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de que un operativo militar que culminó en la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera desatara una ola de violencia con más de 200 bloqueos en las vías .



"Es lo más importante, proteger a toda la población, proteger a la gente, proteger al pueblo", dijo la mandataria en su habitual rueda de prensa matutina.



El domingo, la Secretaría de Seguridad reportó 252 bloqueos en carreteras de 20 estados, principalmente Jalisco (oeste), como respuesta del Cártel Jalisco Nueva Generación a la muerte de su líder.

