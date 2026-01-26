Al menos 18 muertos en naufragio en Filipinas

Un transbordador que llevaba más de 350 pasajeros se hundió este lunes (26.01.2026) en el sur de Filipinas, con un saldo de al menos 18 muertos y 24 desaparecidos, informó la guardia costera.

El barco M/V Trisha Kerstin 3 emitió una señal de alerta a la 01H50 (17H50 GMT del domingo), unas cuatro horas después de partir del puerto de Ciudad Zamboanga, en el sur de la isla austral de Mindanao, señaló la guardia costera en un comunicado.

Rescatan a al menos 317 personas

Al menos 317 personas han sido rescatadas, según el último balance de los guardacostas en el sur de Mindanao.

El transbordador se hundió unos cinco kilómetros al este de la isla de Baluk-Baluk, en la provincia de Basilán.

La rescatista Ronalyn Perez, de Basilán, dijo a la AFP que los equipos de socorro lo están teniendo difícil para atender la llegada repentina de sobrevivientes.

"El desafío realmente es la cantidad de pacientes que están llegando. Tenemos poco personal de momento", indicó Perez, quien agregó que 18 personas fueron trasladadas a un hospital.

"El transbordador navegaba de Ciudad Zamboanga a la isla de Joló cuando ocurrió el incidente", precisó. En un video subido a Facebook se escucha a los sobrevivientes pidiendo ayuda en la oscuridad.

"No podemos decir por ahora la causa del naufragio", señaló Dua, quien precisó que el caso se está investigando. La guardia costera dijo en un comunicado que el transbordador no iba sobrecargado.

Filipinas, un archipiélago de 116 millones de habitantes, tiene una larga historia de desastres con transbordadores entre sus islas.

En 2023, más de 30 personas murieron cuando un incendio destruyó un transbordador en el sur del país.