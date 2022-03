Al menos 17 adultos heridos en bombardeo de hospital pediátrico en Mariúpol

Al menos diecisiete adultos resultaron heridos este miércoles en el bombardeo ruso a un hospital pediátrico en Mariúpol, un puerto del sureste de Ucrania, anunció un responsable regional, Pavlo Kirilenko.



"Hay 17 heridos confirmados entre el personal del hospital", dijo Kirilenko a la televisión ucraniana, y agregó que de acuerdo con los primeros reportes "no había ningún niño" entre los heridos, como tampoco ningún fallecido.



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, publicó un video en Twitter en el cual se podía ver el alcance de la destrucción en el complejo médico.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k