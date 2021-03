Al menos 15 muertos por un accidente de tránsito en California

Una colisión entre un vehículo sobrecargado de pasajeros y un camión dejó al menos 15 muertos este martes por la mañana en el sur de California, informó un centro hospitalario que recibió a parte de las víctimas del accidente.

"Creemos que había 27 pasajeros en el SUV [vehículo liviano de tipo todoterreno urbano] que chocó con un semirremolque lleno de gravilla", afirmó Judy Cruz, responsable de urgencias del establecimiento médico El Centro, cerca de la frontera con México.

Según contó Cruz, al menos 14 pasajeros fallecieron en el lugar del accidente y otro murió después de haber sido trasladado al hospital, donde seis personas más fueron ingresadas en urgencias.

Al menos otras cinco víctimas de la colisión, ocurrida en circunstancias todavía por determinar, fueron evacuadas en helicóptero hacia otros hospitales de la región, precisó Cruz durante una rueda de prensa por internet.

De acuerdo a un miembro de la policía vial de California, Jack Sanchez, en declaraciones a USA Today, el SUV implicado en el accidente es un Ford Expedition, modelo que admite ocho pasajeros como máximo, según la página del constructor.

El accidente ocurrió poco después de las 06H00 de la mañana en la carretera nacional 115, cerca de Holtville, unos diez kilómetros al norte de la frontera entre Estados Unidos y México, según los servicios de socorro.

Las primeras imágenes de la colisión difundidas por medios locales muestran a un camión incrustado en el lateral de un gran SUV de color bordó, aparentemente con matrícula de California. La cabina del camión está casi intacta, pero el otro vehículo, aunque se mantiene sobre las cuatro ruedas, parece muy dañado.

El chófer del camión sufrió "heridas múltiples", según la policía vial.

