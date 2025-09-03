Al menos 15 muertos en descarrilamiento de funicular en Lisboa

El descarrilamiento de un funicular en un barrio muy turístico del centro de Lisboa causó el miércoles al menos 15 muertos y 18 heridos, de los cuales cinco están en estado grave, informó un responsable de los servicios de emergencia.



Todas las víctimas han sido retiradas de los escombros del accidente, indicó Tiago Augusto, responsable del servicio de urgencias médicas (Inem), quien agregó que entre las personas afectadas se encontraban extranjeros, aunque no pudo precisar su nacionalidad.



Noticia en desarrollo.