Al menos 14 muertos en colisión de trenes en Indonesia

Las autoridades de Indonesia elevaron este martes (28.04.2026) a 14 el número de fallecidos tras la mortal colisión de la víspera, donde dos trenes chocaron en circunstancias todavía desconocidas a las afueras de Yakarta.

Según los datos preliminares del servicio de salvamento del país, Basarnas, el número total de afectados ascendió a 92, entre ellos 14 fallecidos y 84 supervivientes, de los cuales algunos recibieron atención hospitalaria y otros fueron dados de alta con heridas leves.

Este martes "continúan intensamente las operaciones de búsqueda y rescate" de las "víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la estación de Bekasi Este", con la evacuación de quienes "aún permanecen atrapados en el tren", indicó Basarnas en un comunicado.

Algunas personas quedaron atrapadas

La jefa de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Yakarta, Desiana Kartika Bahari, señaló que el operativo sigue centrado en localizar y sacar a las personas que se cree continúan en el interior de los vagones, sin precisar cuántas permanecen atrapadas.

Los trenes afectados son un convoy de cercanías que procedía de la capital y otro de larga distancia, que colisionaron la noche del lunes en la estación de Bekasi Este, a unos 20 kilómetros de Yakarta, por causas aún desconocidas.

Indonesia, un archipiélago de más de 17.000 islas, tiene en Java -donde se encuentra Yakarta- su isla más poblada y ha apostado en los últimos años por reforzar su sistema ferroviario, con la inauguración en 2023 del primer tren de alta velocidad del país, que conecta la capital con Bandung.