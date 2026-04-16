Al menos 12 personas muertas en ataques rusos en Ucrania

Una oleada de ataques nocturnos rusos con misiles y drones dejó al menos 12 muertos en Ucrania, informaron este jueves (16.04.2026) las autoridades.

Los ataques cobraron la vida de seis personas en la ciudad sureña de Odesa, indicó en Telegram el jefe de la administración militar de ese puerto, Sergii Lisak.

Los bombardeos en la capital Kiev mataron al menos cuatro personas, incluido un niño de 12 años, según los Servicios Estatales de Emergencia, mientras otras dos personas fallecieron en la ciudad central de Dnipró, indicó el jefe de la administración regional, Oleksandr Ganzha.

En el lado de Rusia, dos niños de 5 y 14 años murieron en un ataque ucraniano con drones en la región sureña de Krosnadar, anunció el gobernador regional, Veniamin Kondratiev.

Negociaciones para un acuerdo

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que en el distrito de Pokilsky, "donde se derrumbó la planta baja de un edificio residencial privado, se rescató a una niña de entre los escombros".

Otras 10 personas resultaron heridas en Kiev, "entre ellas varios médicos", según el alcalde.

Decenas de miles de civiles han muerto desde la invasión rusa de febrero de 2022.

Las conversaciones con mediación de Estados Unidos no han acercado a los dos bandos, y las negociaciones para un acuerdo permanecen en un punto muerto.