Al menos 10 muertos por explosión en depósito de pirotécnicos en Tailandia

Tailandia | Al menos 10 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en la explosión de un depósito de fuegos artificiales ocurrida el sábado en el sur de Tailandia, informaron las autoridades.



Se cree que la explosión -ocurrida en el distrito de Sungai Kolok, en Narathiwat, provincia fronteriza con Malasia- fue causada por chispas de soldadura durante obras de construcción del edificio.



"Hemos identificado a 10 personas [fallecidas, ndr] y encontrado partes de dos cuerpos que aún no hemos podido identificar", declaró el domingo en rueda de prensa el gobernador provincial de Narathiwat, Sanan Pongaksorn.



"Estamos enviando a los forenses para hacer pruebas de ADN", añadió.



El balance anterior daba cuenta de nueve muertos.



Una amplia área circundante al depósito quedó devastada. Videos registrados por medios locales mostraron una columna de humo, así como varias tiendas y hogares con techos arrancados, y vehículos con daños severos por la fuerza de la explosión, algunos en llamas.



Fotos de la AFP muestran la escena del suceso donde el depósito quedó reducido a escombros y metal retorcido.



El medio The Bangkok Post, citando al ministerio del Interior, reportó que unas 200 viviendas quedaron dañadas.



Este tipo de explosiones en depósitos o talleres que producen fuegos artificiales u otros pirotécnicos no son inusuales en Tailandia.



La explosión de este sábado sucede solo cinco días después de que otras 11 personas resultaran heridas por la explosión en una fábrica similar en la ciudad de Chiang Mai, en el norte del país.