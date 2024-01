Aitana y Haaland parten como los favoritos en premios de FIFA

14 de enero de 2024, 10:27 AM

Erling Haaland , ganador de cinco trofeos con el Manchester City en 2023, parece bien posicionado para ganar el lunes en Londres el premio The Best, de la FIFA , al mejor futbolista del año, al que optan también en categoría masculina Leo Messi y Kylian Mbappé.

El premio The Best, si se confirma el triunfo del noruego en la categoría masculina, podría marcar el inicio de una época de dominio de Haaland, de 23 años, y del francés Mbappé, de 25 , como la que dominaron hasta hace poco Leo Messi y Cristiano Ronaldo.

El argentino, a sus 36 años, ganó el último Balón de Oro, para el que contaba el Mundial de Catar-2022, pero ese torneo ya no entra en los méritos de este The Best de la FIFA, que sí lo incluyó en su edición precedente, ganada por Messi debido a esa tercera estrella de la albiceleste.