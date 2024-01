Aitana Bonmatí gana premio a la mejor jugadora en The Best

Estos son los galardonados de cada categoría de los premios The Best del año 2023:



- Ganador trofeo The Best al mejor jugador de 2023:



Lionel Messi (ARG/París Saint-Germain e Inter Miami)



- Ganadora del trofeo The Best a la mejor jugadora de 2023:



Aitana Bonmatí (FC Barcelona y selección española)



- Ganador del trofeo The Best al mejor entrenador en categoría masculina:



Josep Guardiola (ESP/Manchester City)



- Ganadora del trofeo The Best al mejor entrenador en categoría femenina:



Sarina Wiegman (HOL/Selección de Inglaterra)



- Ganador del trofeo The Best al mejor guardameta en categoría masculina:



Ederson (Manchester City y selección de Brasil)



- Ganadora del trofeo The Best al mejor guardameta en categoría femenina:



Mary Earps (Manchester United y selección de Inglaterra)



- Ganador del premio Puskas al mejor gol:



El brasileño Guilherme Madruga (Botafogo)



- Once ideal masculino del año:



Thibaut Courtois (BEL/Real Madrid); John Stones (ENG/Manchester City), Kyle Walker (ENG/Manchester City), Ruben Dias (POR/Manchester City); Bernardo Silva (POR/Manchester United), Jude Bellingham (ENG/Real Madrid), Kevin De Bruyne (BEL/Manchester City); Erling Haaland (NOR/Manchester City), Kylian Mbappé (FRA/París SG), Leo Messi (ARG/Inter Miami), Vinícius (BRA/Real Madrid)



- Once ideal femenino del año:



Mary Ears (ENG/Manchester United); Olga Carmona (ESP/Real Madrid), Lucie Bronze (ENG/FC Barcelona), Alex Greenwood (ENG/Manchester City); Keira Walsh (ENG/FC Barcelona), Alessia Russo (ENG/Arsenal), Lauren James (ENG/Chelsea), Ella Toone (ENG/Manchester United), Aitana Bonmatí (ESP/FC Barcelona); Alex Morgan (USA/San Diego Wave), Sam Kerr (AUS/Chelsea)



- Premio al juego limpio:



Selección de Brasil por su lucha contra el racismo



- Premio a la mejor afición:



Toto Iñiguez (hincha de Colón)



Nota: el periodo computado va del 19 de diciembre de 2022, un día después de la final de Copa del Mundo, hasta el 20 de agosto de 2023 para los hombres. Para las mujeres, desde el 1 de agosto de 2022 al 20 de agosto de 2023, fecha de la final de la Copa del Mundo femenina.