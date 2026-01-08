Agricultores franceses protestan con tractores frente a las principales vías de París

Agricultores franceses del sindicato Coordinación Rural (CR) se congregaron el jueves con tractores en las cercanías de la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo en París en una protesta que, entre otras demandas, incluye críticas al acuerdo comercial que negocian la UE y el Mercosur.



"Están dando vueltas" por la capital francesa, donde pasaron por los Campos Elíseos, indicó a la AFP un portavoz de CR, según el cual había "unas decenas de tractores" en la manifestación.



Un periodista de la AFP dijo que observó una veintena de manifestantes al lado de la Torre Eiffel con una decena de tractores estacionados.



"CR 33 NO A MERCOSUR", se leía en la pala de uno de los vehículos.



Los agricultores del Viejo Continente perciben con temor el acuerdo con el Mercosur, que se negocia desde hace 25 años, ya que facilitaría la llegada a Europa de carne, arroz, miel o soja de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, considerados más competitivos debido a sus normas de producción.



La oposición del gobierno francés impidió la firma del pacto entre los dos bloques en noviembre, pero Bruselas espera cerrarlo "pronto".



París y Roma han expresado reiteradamente su preocupación por el posible impacto del acuerdo en sus sectores agrícolas.



Los agricultores franceses también protestan este jueves contra la gestión por parte del Estado de la epizootia de dermatosis nodular bovina (DNC), que avivó la ira del sector agrícola a principios de diciembre en el suroeste del país.



Desde el invierno de 2024, además reclaman simplificaciones administrativas y un alivio de las normas para el sector, especialmente las europeas, consideradas demasiado restrictivas y propicias para generar competencia desleal.



"Vendremos cueste lo que cueste a gritar nuestras reivindicaciones", declaró el miércoles a la AFP Eloi Nespoulous, presidente de la Coordinación Rural de Occitania (suroeste), al frente de un cortejo de 40 tractores.

