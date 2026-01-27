Agentes migratorios comenzarán a salir de Mineápolis

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, aseguró el lunes (26.01.2026), tras conversar por teléfono con el presidente estadounidense Donald Trump, que "algunos agentes" de inmigración involucrados en las redadas masivas en la ciudad se irán mañana de cara a rebajar la tensión en la urbe tras la muerte de un ciudadano estadounidense por disparos de oficiales de ICE.

"Hoy hablé con el presidente Trump y agradecí la conversación", escribió en X Frey, que aseguró que "el presidente coincidió en que la situación actual no puede continuar" en Mineápolis tras la muerte del enfermero Alex Pretti por disparos de varios oficiales de inmigración.

"Algunos agentes federales comenzarán a abandonar el área mañana y seguiré presionando para que el resto de los involucrados en esta operación se vayan", afirmó en su mensaje Frey.

Desde enero, el Gobierno Trump ha desplegado unos 3.000 agentes en la mayor ciudad de Minnesota.

El alcalde dijo que le pidió al mandatario que pusiera fin al aumento de las operaciones de control migratorio, y Trump coincidió en que la situación actual no puede continuar. Frey afirmó que seguirá presionando para que otros involucrados en la Operación Metro Surge también abandonen sus cargos.

"Expresé cuánto se ha beneficiado Mineápolis de nuestras comunidades inmigrantes y fui claro en que mi principal petición es que la Operación Metro Surge (nombre del despliegue en el ciudad) debe terminar", escribió también Frey en X.

"Mineápolis seguirá cooperando con las autoridades estatales y federales en investigaciones penales reales, pero no participaremos en arrestos inconstitucionales de nuestros vecinos ni aplicaremos la ley federal de inmigración", explica el mensaje del regidor, que añade que "los delincuentes violentos deben rendir cuentas por los delitos que cometen, no por su origen".

Bovino se irá de la ciudad

El propio Trump escribió en redes que había tenido una conversación "muy productiva" y que enviará a su zar fronterizo, Tom Homan, a "continuar las conversaciones" mañana con Frey, aunque no especificó nada sobre la retirada de efectivos.

Múltiples medios han reportado que el envío de Homan a la ciudad va emparejado con la retirada de Greg Bovino, oficial de la Patrulla Fronteriza que ha encabezado la gran operación en Mineápolis, y algunos funcionarios cercanos a él.

La agencia de prensa The Associated Press dijo que una fuente familiarizada con el asunto confirmó que Bovino es uno de los agentes federales que abandonan Mineápolis.

La partida se produce en medio de un tono más conciliador por parte de Trump respecto a la represión en Minnesota, incluyendo los comentarios del presidente sobre las conversaciones productivas que mantuvo con el gobernador de Minnesota y el alcalde de Mineápolis.

Homan estará a cargo de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota. Frey dijo que tenía previsto reunirse con Homan el martes.

Trump también conversó con el gobernador de Minnesota

Trump y el gobernador demócrata Tim Walz hablaron por teléfono y posteriormente ofrecieron declaraciones que representaron un cambio notable con respecto a las críticas que se habían intercambiado en el pasado. Su conversación tuvo lugar el mismo día en que un juez federal escuchó los argumentos en una demanda que busca detener el aumento de las operaciones federales de control migratorio en el estado.

"De hecho, parecíamos estar en la misma sintonía", escribió el presidente en una publicación en redes sociales.

Walz, en un comunicado, dijo que la llamada fue "productiva" y que se necesitaban investigaciones imparciales sobre los tiroteos.

La muerte a tiros de Alex Pretti por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza, el segundo incidente de este tipo en Mineápolis tras el fallecimiento de Renée Good el pasado 7 de enero a causa de los disparos de otro agente migratorio.

El caso ha reavivado el enojo de muchos estadounidenses con la Casa Blanca, especialmente porque varios miembros del Gabinete, al igual que sucedió en la muerte de Good, acusaron a la víctima de conductas delictivas.

Sin embargo, un video que circula en redes sociales y que fue verificado por medios estadounidenses, mostró que Pretti nunca desenfundó un arma, y que los agentes le dispararon unas 10 veces luego de tirarlo al suelo.