Afganistán acusa a Pakistán de matar a 10 civiles en bombardeo

Al menos nueve niños y una mujer murieron la madrugada del martes (25.11.2025) en ataques pakistaníes en Afganistán, según denució el gobierno talibán en un contexto de fuertes tensiones entre estos dos vecinos.

"Anoche, alrededor de las 12, en el distrito de Gorbuz de la provincia de Khost, en la zona de Mughalgai, las fuerzas invasoras paquistaníes bombardearon la casa de un residente civil local", dijo en un comunicado emitido en la madrugada del martes el portavoz del Gobierno talibán Zabihullah Mujahid.

El vocero de los fundamentalistas dijo que, como resultado de los bombardeos murieron una mujer y nueve niños, cinco varones y cuatro niñas.

También informó de otros ataques en las regiones fronterizas de Kunar y Paktika, que causaron cuatro heridos.

Tras un inusitado enfrentamiento armado en octubre, ambos países acordaron una frágil tregua, cuyos términos no han logrado precisar a pesar de varias rondas de negociaciones, bloqueadas precisamente por cuestiones de seguridad.

Los hechos se producen además luego de que al menos tres personas murieran el día anterior en un ataque suicida contra el cuartel general de las fuerzas de seguridad pakistaníes en una provincia fronteriza con Afganistán, que no ha sido reivindicado.

El 11 de noviembre, otro ataque frente a un tribunal de Islamabad causó 12 muertos y decenas de heridos. Su autoría fue reclamada por los talibanes paquistaníes, de la misma ideología que los talibanes que retomaron el poder en Afganistán en 2021.

Pakistán acusó entonces a una "célula terrorista" de haber sido "dirigida y guiada en cada etapa por el alto mando con base en Afganistán".