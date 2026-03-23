Aeropuerto LaGuardia de Nueva York reabre tras choque mortal entre avión y camión en pista

El aeropuerto LaGuardia de Nueva York reabrió este lunes después de cerrar por un choque entre un avión y un camión de bomberos en la pista de aterrizaje, que dejó dos pilotos muertos y decenas de heridos.



Hacia las 23H40 del domingo (03H40 GMT del lunes), un avión modelo CRJ-900 de la compañía Jazz Aviation, que operaba para Air Canada, chocó con el vehículo que atendía otro incidente.



Imágenes de la AFP tomadas este lunes en la mañana mostraban el avión con el logotipo de Air Canada Express aún en la pista de aterrizaje, con la cabina y la parte delantera gravemente dañadas. El vehículo de rescate, también dañado, yacía volcado sobre un césped detrás del aparato.



Es el primer accidente mortal en el aeropuerto desde 1992.



Videos de cámaras vigilancia difundidos por medios estadounidenses captaron el momento cuando el avión y el vehículo colisionaron, lo que provocó que la ambos se desplazaran descontrolados por la pista.



Según una grabación de los controladores aéreos difundida en el sitio LiveATC.com, primero se autorizó al camión a cruzar la pista, pero no se detuvo a tiempo cuando un controlador le repetía "alto" varias veces.



El piloto y el copiloto fallecieron en el accidente, informó Kathryn Garcia, directora de la autoridad portuaria de la ciudad.



"Eran dos jóvenes al inicio de su carrera, así que es una tragedia absoluta que estemos aquí hablando de su pérdida", declaró a la prensa Bryan Bedford, jefe de la Administración Federal de Aviación.



Hacia las 14H00 (18H00 GMT) del lunes, el aeropuerto informó que los vuelos se habían reanudado, pero pidió a los viajeros que siguieran previendo retrasos y cancelaciones.



El presidente Donald Trump calificó el accidente como "terrible". "Cometieron un error. Es un trabajo peligroso", dijo a periodistas.



En total 43 personas fueron hospitalizadas, pero la mayoría ya recibió el alta médica, añadió ante los medios Garcia.



"Todo el mundo gritaba"



Un pasajero, Jack Cabot, relató que la aeronave "chocó de inmediato con algo" después del aterrizaje.



"Todo el mundo estaba encogido, todo el mundo gritaba, no teníamos ninguna indicación porque la cabina de mando había sido destruida", declaró Cabot a medios estadounidenses.



Según Jazz Aviation, el avión aterrizó en Nueva York tras despegar de Montreal con 72 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación a bordo.



En un comunicado, Air Canada se declaró "profundamente entristecida por la pérdida de dos empleados".



El primer ministro canadiense, Mark Carney, también se pronunció en X y calificó el accidente como "profundamente triste".



Cancelaciones y cierres



La agencia estadounidense de seguridad en el transporte (NTSB) anunció que desplegó un equipo para investigar.



El secretario de Transporte Sean Duffy dijo a los periodistas que LaGuardia es "un aeropuerto muy bien dotado de personal", en referencia a lo que llamó un "rumor" de que solo había un controlador en la torre el domingo por la noche.



Todos los vuelos con salida desde LaGuardia se retrasaron o cancelaron el lunes por la mañana, según el sitio web del aeropuerto, y viajeros esperaban en las terminales con sus maletas, según constató la AFP.



El suceso ocurrió en momentos en que LaGuardia enfrentaba interrupciones en sus vuelos debido al mal tiempo, dijo la terminal el domingo en X.



Además, los pasajeros tienen que hacer largas filas en el control de seguridad debido a un problema de financiamiento de la agencia estadounidense encargada de la seguridad aeroportuaria.



LaGuardia, situado en el barrio neoyorquino de Queens, es el tercer aeropuerto más transitado de Nueva York y atendió a 33,5 millones de pasajeros en 2024, según datos de la autoridad portuaria.



La terminal fue sometida en 2024 a una renovación valorada en 8.000 millones de dólares para mejorar su envejecida infraestructura, con terminales y pistas nuevas.

