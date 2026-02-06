Advierten que hambruna se extiende en el oeste de Sudán

El hambre se está extendiendo en la región de Darfur, en el occidente de Sudán, advirtieron este jueves (05.02.2026) expertos designados por Naciones Unidas en medio de la guerra entre el ejército y fuerzas paramilitares, que ha dejado a millones de personas con hambre, desplazadas y sin acceso a ayuda.

Desde abril de 2023, el conflicto entre el ejército de Sudán y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) ha causado decenas de miles de muertos, desplazado a 11 millones de personas y desencadenado lo que la ONU califica como una de las peores crisis humanitarias del mundo.

Una alerta emitida por la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) -un organismo con mandato de la ONU- señaló que "los umbrales de hambruna para la desnutrición aguda ya se han superado" en las zonas en disputa de Umm Baru y Kernoi, en el estado de Darfur del Norte, cerca a la frontera con Chad.

"Estas tasas alarmantes sugieren un mayor riesgo de exceso de mortalidad y hacen temer que áreas cercanas estén atravesando condiciones catastróficas similares", dijeron los expertos de la IPC.

Crisis se agravó

La alerta del jueves no constituye una clasificación formal de hambruna, pero señala que la crisis se agravó tras la toma en octubre de El-Fasher, capital de Darfur del Norte, por parte de las FAR, con un "desplazamiento masivo" de civiles hacia áreas circundantes.

Según los datos recientes de la IPC, el acceso a servicios vitales y de nutrición sigue gravemente restringido en todo Darfur.

En Umm Baru, los niños con malnutrición aguda severa tienen poco acceso a tratamiento, mientras que en Kernoi solo el 25% de los menores afectados está inscrito en programas de tratamiento.

Otras 20 zonas en Darfur y en la vecina Kordofán están en riesgo de hambruna, donde los combates entre el ejército y las FAR han desplazado a unas 88.000 personas desde octubre.

Cifras de la ONU muestran que más de 21 millones de personas -casi la mitad de la población de Sudán- enfrentan ahora inseguridad alimentaria aguda, con dos tercios de la población en necesidad urgente de asistencia.