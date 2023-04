Adriano: El triste declive de quien alguna vez fue Emperador

“Después de ese día, mi amor por el fútbol nunca volvió a ser el mismo. Me deprimí mucho, hombre. Empecé a beber mucho. Realmente no quería entrenar. Solo quería ir a casa. A pesar de que marqué muchos goles en la Serie A durante esos pocos años y aunque la afición realmente me amaba, mi alegría se había ido”, escribió Adriano en una carta para The Players Tribune.