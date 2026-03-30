Acusan a presidente de la AFA por presunta evasión fiscal en Argentina

Buenos Aires, Argentina | Un juez argentino acusó formalmente a la Asociación del Fútbol Argentino, a su presidente Claudio Tapia y a otros dirigentes de la entidad que rige a la selección campeona del mundo por evasión fiscal, en un fallo divulgado este lunes.

La justicia dispuso el procesamiento de Tapia por apropiación indebida de tributos y apropiación indebida de recursos de la seguridad social, y le impuso un embargo por 350 millones de pesos (unos 250 mil dólares).

La AFA, como ente jurídico, también fue procesada y embargada por esos delitos, y el juez tomó la misma decisión contra otros cuatro dirigentes, entre ellos su colaborador cercano Pablo Toviggino.

El fallo responde a una denuncia penal del ente recaudador ARCA, que acusó a la AFA y sus directivos por retenciones indebidas y falta de pago de impuestos y aportes a la seguridad social por unos 19.000 millones de pesos (aproximadamente 13 millones de dólares).

Tapia y los otros cuatro imputados comparecieron el 12 de marzo ante el juez de la causa.

La AFA sostuvo que las deudas son inexistentes y atribuyó la causa a presiones del gobierno del presidente Javier Milei.

El mandatario impulsa la conversión de los clubes en sociedades anónimas deportivas, un modelo resistido por las instituciones y que resulta incompatible con los estatutos de la AFA.

En ese contexto, los clubes suspendieron la novena fecha de la Liga Profesional de primera división, prevista entre el 5 y el 8 de marzo, en señal de apoyo a los denunciados.

Además de esta causa, el organismo presidido por Tapia desde 2017 es investigado por un posible lavado de dinero, en un expediente por el que la entidad fue allanada en diciembre pasado para revisar sus vínculos con una financiera privada.