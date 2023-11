Actores y estudios llegan a acuerdo para poner fin a la huelga en Hollywood

Los actores de Hollywood y los estudios llegaron a un acuerdo tentativo este miércoles para poner fin a una huelga de meses que paralizó la industria del entretenimiento, atrasó cientos de producciones y costó miles de millones de dólares a la economía estadounidense. El Sindicato de los Actores de la Pantalla (SAG-AFTRA) anunció que acabará a la medianoche (0800 GMT del jueves) con su paralización de 118 días tras llegar a un acuerdo con estudios como Netflix y Disney sobre demandas contractuales que incluían aumentos salariales y protecciones contra el uso de inteligencia artificial (IA). "En un contrato valorado en más de 1.000 millones de dólares", dijo el SAG-AFTRA, cuyo Comité de Cine y Televisión votó de forma unánime este miércoles la propuesta. El anuncio pavimenta el camino para que los artistas, desde estrellas hasta extras, abandonen los piquetes y regresen a los sets, y para activar miles de otros empleos ligados a la industria del entretenimiento. El sindicato informó que someterán el acuerdo tentativo ante su dirección nacional este viernes para "su revisión y consideración". La organización que representa a los estudios dijo estar "complacida" con el acuerdo que calificó como "un nuevo paradigma". "Proporciona a SAG-AFTRA los mayores beneficios contractuales de la historia del sindicato", dijo en un comunicado la AMPTP. Las conversaciones entre ambas partes ocurrieron casi a diario durante las últimas dos semanas, con la presencia ocasional de los propios directores ejecutivos de los estudios como Disney, Netflix, Warner Bros. y Universal. Las reacciones no se hicieron esperar. "¡Increíble! Estoy muy feliz de que pudimos llegar a un acuerdo. ¡Volvamos a trabajar!", dijo Zac Efron a los periodistas minutos después del anuncio, en el estreno de "The Iron Claw". "¡LA PERSEVERANCIA PAGA!", escribió la ganadora del Óscar, Jamie Lee Curtis, en Instagram. "Acuerdo justo"

SAG-AFTRA representa a unos 160.000 artistas. Aunque la élite de Hollywood gana millones, muchos actores menos conocidos afirman que es imposible llegar a fin de mes en la medida en que la compensación económica no acompaña la inflación y los cambios en la industria.



Muchos artistas durante la huelga se vieron obligados a buscar otros empleos para pagar sus cuentas, o incluso a abandonar la profesión.



Los estudios, que ya habían atrasado el lanzamiento de grandes producciones como "Dune: Part Two" y la nueva entrega de "Mission: Impossible", estaban preocupados con los retrasos que causaría en programas como "Stranger Things", previsto para el año próximo.



Cuando SAG-AFTRA se declaró en huelga a mediados de julio, los guionistas de Hollywood también estaban en paro, pero resolvieron su conflicto contractual y pusieron fin a una paralización de casi 150 días.



Una doble huelga no se veía en Hollywood desde 1960, cuando el actor (y entonces futuro presidente) estadounidense Ronald Reagan lideró las acciones de protesta.



Analistas estiman que Hollywood suma pérdidas por el orden de los 6.500 millones de dólares con la paralización, en su mayoría debido a salarios perdidos.



La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, celebró el "acuerdo justo" y dijo que las huelgas crearon "efectos dominó" en la ciudad.



"Ahora, debemos apoyarnos en la producción local para garantizar que nuestra industria del entretenimiento resurja más fuerte que nunca y nuestra economía pueda volver a ponerse en pie", declaró en un comunicado.



IA y bonos