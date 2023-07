Actores de Hollywood van a una huelga que puede paralizar el cine y la TV de EE. UU.

Los actores de Hollywood anunciaron este jueves que irán a huelga luego del fracaso de las negociaciones contractuales con los estudios, uniéndose así a los guionistas en una acción conjunta no vista en seis décadas que amenaza con paralizar casi por completo la industria del cine y de la televisión estadounidense.



El comité nacional del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG-AFTRA), que representa a unos 160.000 artistas, "votó unánimemente para lanzar una orden de huelga contra los estudios y las plataformas de streaming", anunció el negociador del grupo Duncan Crabtree-Ireland en una rueda de prensa este jueves en Los Ángeles.



Los negociadores habían recomendado el paro al comité nacional, luego de que se venciera el plazo final para llegar a un acuerdo con los estudios la medianoche del miércoles en Los Ángeles.



"La huelga comenzará a la medianoche de hoy, y todos nosotros, miembros del sindicato, líderes y personal de trabajo estaremos en los piquetes mañana por la mañana", agregó Crabtree-Ireland.



"Entré de lleno en esto pensando que seríamos capaces de evitar una huelga. Y con gran tristeza hemos llegado a esta encrucijada, pero no teníamos elección", dijo la presidenta del sindicato, Fran Drescher.



"Somos las víctimas. Estamos siendo víctimas de una entidad muy codiciosa. Estoy conmocionado por la forma en que nos trata la gente con la que hemos hecho negocios".



Actores y guionistas buscan aumentos salariales para enfrentar la inflación, ajustes de pagos residuales y protección a futuro por el uso de la inteligencia artificial en las producciones de cine y televisión.



Más temprano, la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) se dijo "decepcionada" por el fin de las negociaciones.



"Es una decisión del sindicato (de actores), no nuestra", dijo el grupo en un comunicado la madrugada del jueves.



El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, dijo el jueves a la cadena CNBC que las expectativas de guionistas y actores "no son realistas", y calificó el llamado a paro de "muy inquietante".



Del otro lado, voces manifiestan su descontento.



"AMPTP ha jugado duro en lugar de ayudar a resolver problemas totalmente solucionables que ponen en peligro a los escritores y actores en los peldaños más bajos de la escala salarial", tuiteó Phil Lord, el escritor, director y productor del éxito "Spider-Man: Un nuevo universo" y "La gran aventura Lego".



Alfombras rojas y eventos