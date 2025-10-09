Activan alerta máxima en islas de Japón ante el tifón Halong

La Agencia Meteorológica de Japón activó el jueves (09.10.2025) su alerta especial de emergencia por lluvias -la más grave- en el archipiélago de Izu, al sur de Tokio, ante el paso por la zona del tifón Halong desde la madrugada.

Las autoridades advirtieron del riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra potencialmente mortales por el avance de Halong, el vigésimo segundo tifón de la temporada en el Pacífico, que a las 7:00 hora local (22:00 GMT del miércoles) estaba a 70 kilómetros al este-sureste de la isla de Hachijo.

Esta isla, situada a unos 280 kilómetros al sur de Tokio, fue azotada por fuertes vientos y lluvias torrenciales a medida que la tormenta de viento avanzaba hacia el noreste sobre el Pacífico.

Las autoridades continuaban horas después pidiendo a la población adoptar medidas para garantizar su seguridad mientras pasa la influencia del tifón.

Halong, de intensidad catalogada como "muy fuerte", se desplazaba a 25 kilómetros por hora en dirección este-noreste hacia el Pacífico, arrastrando ráfagas de viento de más de 250 km/h.

Usuarios en redes sociales compartieron desde la noche grabaciones de los vientos huracanados que arrastra el tifón a su paso por Hachijo, donde ha provocado cortes de luz.

Será necesario que pase el temporal para que las autoridades puedan evaluar la extensión de daños y víctimas, si los hubiera.